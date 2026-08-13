Cámara tomó de frente reacción de Leo Messi al abrazo de jugador colombiano: gesto viral

En algún momento todos los futboleros han querido ser el colombiano Jhohan Romaña. En medio del partido por Leagues Cup de la Concacaf, el defensor nacional abrazó de manera sentida al 10 argentino y le expresó su cariño hacia la Pulga.

Dicho momento se viralizó en las redes sociales, muchos medios lo reprodujeron, al punto que el protagonista cafetero se hizo famoso por dicha sentida imagen.

Si bien la grabación que más se ha visto es la del instante como tal, en las últimas horas otra fue compartida y cuenta con un ángulo distinto. Adicionalmente, esa otra toma tiene la reacción de Messi al apretón de su colega.

La sonrisa de Messi con el abrazo de Romaña.



Espectacular. ❤️ pic.twitter.com/t0FxLOPQmn — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 13, 2026

Desde atrás del arco se logra evidenciar cuando los dos se sueltan. Leo se dispone al cobro del tiro libre que se acaba de ganar y deja ver en su rostro una sonrisa; después de eso camina unos cuantos metros con la misma expresión en su cara, hasta que termina el video en mención.

Ese momento del suceso inicial lo compartió una cuenta que aparece como Sudanalytics, quien puso: “La sonrisa de Messi con el abrazo de Romaña. Espectacular”.

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Hasta el mediodía, dicha publicación ha llegado a más de 80.000 vistas. En los comentarios de ese video se han viralizado buenos comentarios para Romaña, al que le dicen cosas como “hizo lo que millones de argentinos queremos hacer ahora mismo: darle un abrazo fuerte al capitán”.

“¡Gracias, Romaña! Hiciste lo que todos queríamos hacer”, puso otro por la misma línea.

Colombiano sacó del camino a Messi

Inter Miami quedó eliminado este miércoles de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos, en el que Lionel Messi recibió una emotiva ovación en su regreso tras el funeral de su padre.

El capitán del Inter, que voló la noche del martes desde Argentina, ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, cuando su equipo ganaba 1-0 y mantenía opciones de clasificar.

Con doblete del colombiano Daniel Arcila, León remontó hasta lograr un triunfo que lo convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.

🇨🇴 DOBLETE: Otra vez, gol de Daniel Arcila y asistencia de Diber Cambindo para el 3-2 de #León ante #InterMiami, al 83’ por la Leagues Cup



👀 Es la cuarta anotación del delantero en el campeonato pic.twitter.com/RYgQqRN0PN — Pipe Sierra (@PSierraR) August 13, 2026

Con nueve puntos, la Fiera tomó la cabeza del grupo de la Liga MX, a la espera de conocer sus otros tres acompañantes a las rondas de eliminación directa.

El Inter, que estaba obligado a ganar y esperar otros resultados, se quedó con tres unidades y sin opciones de meterse entre los cuatro mejores de la llave de la MLS.

En el caso del Inter, es la primera ocasión en que queda eliminado en la primera fase desde la ampliación de este torneo en 2023.

Lionel Messi y el colombiano Daniel Arcila Foto: Getty Images via AFP

Ese año, el Inter conquistó el título de la mano de Messi, que acababa de aterrizar en la franquicia floridana acompañado de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

En 2025, Las Garzas avanzaron hasta la final. Allí fueron goleadas 3-0 por Seattle Sounders, en un juego marcado por una trifulca tras su conclusión y por la que Luis Suárez fue suspendido para toda la edición de este año.

Con pocas opciones de celebrar una clasificación, el público del Nu Stadium se centró el miércoles en arropar a Messi en este difícil periodo para el capitán.

*Con información de la AFP.