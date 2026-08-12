Cristiano Ronaldo le respondió a Lionel Messi: solidario mensaje tras la muerte de su padre

Cristiano Ronaldo dejó a un lado la rivalidad histórica y le mandó un mensaje de condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien murió el sábado pasado en Argentina.

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El astro portugués aprovechó la carta publicada por Messi para pronunciarse al respecto. “Un abrazo para ti y para los tuyos en este difícil momento, Leo. Mucha fuerza”, escribió el delantero de Al-Nassr a través de su cuenta de Instagram.

Junto al comentario de Cristiano se pronunciaron otros futbolistas famosos como el suizo Granit Xhaka, el chileno Arturo Vidal y el legendario defensa español Carles Puyol.

Lionel Messi manifestó una profunda tristeza por la pérdida de su padre, quien fue pieza clave para su formación como futbolista y la llegada a Barcelona cuando solo tenía 13 años de edad. Durante años, Jorge Messi hizo las veces de representante, discutiendo las renovaciones de contrato, las mejoras salariales y sus posteriores experiencias por el PSG y el Inter Miami.

Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel. Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, una rivalidad amistosa

Este no es el primer gesto de juego limpio que tiene Cristiano Ronaldo con Lionel Messi. A pesar de su rivalidad histórica que se reforzó en los clásicos de Real Madrid vs. Barcelona, siempre han hablado con respeto mutuamente.

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En varias entrevistas ha dicho como es su relación. “No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo”, dijo Cristiano en unas declaraciones previas al Mundial de Catar-2022.

“Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol", agregó.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximos referentes del fútbol en el siglo XXI. Foto: FIFA via Getty Images

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época para el deporte a nivel internacional. Uno es el máximo goleador de toda la historia y el otro ha conquistado ocho veces el premio del Balón de Oro, registro que no tiene ningún otro futbolista.

A nivel colectivo también tuvieron números similares. Cristiano conquistó cinco veces la Champions League, mientras que Messi levantó la Copa del Mundo en Catar.

Juntos hicieron aún más grande la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, partido que se convirtió en un clásico mundial al enfrentar a las dos máximas estrellas del siglo XXI.

Tabla comparativa entre Cristiano y Messi

Cristiano Ronaldo (41 años) - Al-Nassr

Partidos oficiales: 1330

Goles totales: 976

Asistencias: 261

Títulos totales: 35

Lionel Messi (39 años) - Inter Miami