Murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi: desde Argentina dan detalles

Jorge Messi, padre del capitán y reconocido jugador Lionel Messi, murió a los 68 años. Su fallecimiento se dio sobre las 10:00 p.m. del pasado 7 de agosto, en un sanatorio de la ciudad de Rosario (Argentina).

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Quien primero reportó la muerte de Jorge Messi fue Infobae, luego de varias semanas atravesando un complicado estado de salud. De hecho, en el pasado mes de junio, se divulgó una noticia falsa sobre la muerte de Jorge, la misma que después fue desmentida categóricamente por la familia Messi, en un comunicado.

Además de ser padre del astro argentino, Jorge Messi destacó siempre como el representante y manager de Lionel. Su nombre sonaba constantemente cuando se hablaba de contratos con equipos como FC Barcelona, PSG e Inter Miami.

Se le reconoció siempre como un hombre prudente y mesurado. En Argentina señalan que dio muy pocas entrevistas a lo largo de su vida, y aunque posaba cerca de Lionel, nunca estuvo en el foco mediático.

"¿TE ENCANTARÍA QUE MESSI VUELVE A BARCELONA? SÍ. ¿CONFÍAS EN EL REGRESO? SÍ", Jorge Messi se pronunció sobre un posible regreso de Leo al Barça. pic.twitter.com/O7GitnzFRJ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2023

La importancia de Jorge Messi en la vida de Lionel Messi

A lo largo de la carrera de Lionel Messi, se ha conocido siempre que su padre, Jorge, lo acompañó en momentos clave. Estuvo con él desde los inicios, apoyándolo en las juveniles de Newell’s, en Rosario, y luego viajando con un joven Leo a Barcelona de España.

Mientras Jorge y Lionel Messi se establecían en Europa, la madre del jugador, Celia Cuccittini, se quedó en Rosario con el resto de la familia. Además de Leo, Jorge fue el padre de María Sol, Matías y Rodrigo.

Uno de los logros más importantes en la vida de Jorge Messi fue conseguir el tratamiento de inyecciones para Lionel, las mismas que estimulaban la hormona del crecimiento. Una acción más que necesaria para lo que después terminaría siendo el astro de la albiceleste.

Lionel Messi celebrando el título del Mundial Qatar 2022 con su padre, Jorge Messi Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El día que Messi lloró por la salud de Jorge, su padre

Fue el pasado 16 de junio cuando el planeta entero vio a Lionel Messi llorar por la salud de su padre. Ese día, la selección Argentina venció 3-0 a Argelia, por la primera fecha del grupo J en el Mundial 2026, y con un triplete de la pulga.

Leo lloró en la cancha del estadio Kansas City, y después habló con la prensa para explicar que vivía unos días bastante complejos que lo llevaron a derrumbarse.

❤️‍🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.



“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

“Lloré después del primer gol, sí… pero fue algo completamente ajeno al fútbol (...) Pasé por unos días difíciles, pero estoy agradecido con toda la delegación y mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome mucha fuerza", fueron las palabras textuales de Lionel Messi.