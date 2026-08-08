“Nunca tuve una buena relación”: ‘Polilla’ revela por qué la familia de la ‘Gorda’ Fabiola jamás le habló en 30 años

El humorista colombiano Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, abordó públicamente detalles sobre la dinámica que sostuvo a lo largo de casi 30 años con la familia de su esposa, la fallecida comediante Fabiola Posada, ‘La Gorda’ Fabiola. Durante una entrevista concedida al pódcast La habitación invisible, conducido por la periodista Martha Beltrán, Polanía explicó los motivos por los cuales no mantiene contacto con el entorno familiar de quien fue su compañera de vida.

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Durante la conversación en el podcast, la entrevistadora indagó sobre la presencia actual de los hijos mayores de la ‘Gorda’ Fabiola —fruto de un primer matrimonio de la comediante— y la relación histórica con la familia de origen de Posada. Al respecto, Polanía señaló que, tras el deceso de la artista, la comunicación finalizó por completo.

“Para nadie es un secreto que yo nunca tuve una buena relación con su familia. A partir de la muerte de ella simplemente nos alejamos. No existe una rabia ni un rencor, sino que si nunca tuvimos una relación cercana, a quien debíamos honrar con una relación así era a mi esposita. Ella ya murió. Siento que uno tiene que ser sincero en la vida y no le veo necesidad de hacerlo si no le nace”, afirmó el comediante en La habitación invisible.

Ante el interrogante sobre las razones de este alejamiento, que incluyó la falta de cercanía con el padre de Posada durante las casi tres décadas de matrimonio, Polanía reconoció que existieron diversos factores que dificultaron el acercamiento, un tema que la propia Posada llegó a mencionar en entrevistas y en sus libros autobiográficos.

Según explicó el humorista, para proteger su núcleo, la pareja optó por mantener los asuntos familiares independientes: “Ella amaba a su familia y para ellos la ‘Gorda’ Fabiola fue un eje muy grande. Yo nunca me metí ahí, nunca le exigí. Nosotros decidimos con el amor que nos teníamos y la necesidad de hacer una familia, blindar nuestra relación junto a nuestro hijo”.

Además de referirse a sus lazos personales, Nelson Polanía detalló cómo ha transitado el proceso de duelo tras la partida de Posada, con quien contrajo matrimonio en cuatro oportunidades. El artista bogotano indicó que ha sido una etapa de cambios profundos, apoyada en el fortalecimiento del vínculo con su hijo David y en la adaptación a la soledad.

En el ámbito profesional, Polanía contempló inicialmente el retiro de los escenarios. Sin embargo, con el impulso de su círculo cercano, optó por incursionar en el formato de stand-up comedy. Esta modalidad le ha permitido reestructurar su propuesta humorística e integrar reflexiones sobre la pérdida, la viudez y los aprendizajes que deja la vida personal después de los 50 años.

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Nelson Polanía creció en un entorno trabajador en el sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Desde su infancia colaboró en las actividades comerciales de sus padres en el sector de San Victorino, labor que combinó con sus estudios e inicios profesionales como docente de español e inglés y comerciante independiente.

Su llegada a la televisión se consolidó a través del programa humorístico Sábados Felices, producción en la que construyó una trayectoria de más de dos décadas y donde coincidió con Fabiola Posada. La pareja se convirtió en uno de los referentes más reconocidos del entretenimiento en Colombia, compartiendo proyectos dentro y fuera de las pantallas.