Juez falla a favor de la esposa de protagonista de ‘Pasión de gavilanes’ tras denuncias de violencia intrafamiliar en su contra

La modelo eslovaca Bronislava Gregušová confirmó a través de sus canales oficiales que se encuentra residiendo en Eslovaquia junto a su hija Briana.

La mudanza se produjo tras una decisión emitida por un tribunal en Estados Unidos, en medio del proceso de divorcio que adelanta con el actor cubano Mario Cimarro, reconocido internacionalmente por su interpretación de Juan Reyes en la telenovela Pasión de gavilanes.

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La noticia se conoció el 1.° de agosto por medio de una publicación realizada por Gregušová en su cuenta de Instagram. En el mensaje, la modelo detalló que, si bien el trámite de separación legal continúa su curso en las instancias correspondientes, la justicia autorizó la reubicación permanente de la menor desde Florida hacia Bratislava, capital de Eslovaquia.

“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, expresó Gregušová.

La decisión dada a conocer corresponde al permiso de traslado de residencia de la menor. La medida no constituye un fallo definitivo sobre el proceso de divorcio ni concluye las demás actuaciones legales abiertas entre las partes.

De acuerdo con reportes emitidos por medios de comunicación de Eslovaquia, durante el desarrollo del proceso de separación iniciado tras el distanciamiento de la pareja en 2025, Gregušová presentó acusaciones contra el actor por presunta violencia doméstica.

Según las versiones difundidas por la prensa de dicho país, la modelo señaló haber acudido a las autoridades policiales tras presuntos episodios de violencia, obteniendo medidas de protección y restricción de acercamiento.

Hasta el momento, Mario Cimarro no ha emitido pronunciamientos públicos ni declaraciones oficiales frente a las afirmaciones de Gregušová o sobre la reubicación de su hija.

Cimarro, de 55 años, y Gregušová, de 33 años, hicieron pública su relación en 2019. En 2022, la pareja celebró una ceremonia privada en Las Vegas y ese mismo año nació su única hija, Briana. A partir de mediados de 2025, el cese de publicaciones conjuntas y el intercambio de interacciones en redes dieron paso a especulaciones sobre su separación, confirmada tiempo después.

Esta situación reaviva la atención mediática sobre el artista cubano, quien a lo largo de su carrera ha enfrentado señalamientos públicos por desacuerdos y tensiones en sets de grabación.

En 2019, el actor colombiano Harry Geithner declaró al programa La Red de Caracol Televisión que durante el rodaje de La traición se presentaron conflictos de convivencia con Cimarro.

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De igual forma, en años anteriores, figuras del entretenimiento, como la actriz mexicana Ninel Conde, expresaron inconformidades respecto al trato recibido durante proyectos compartidos. Cimarro ha desestimado en diversas ocasiones este tipo de cuestionamientos sobre su profesionalismo.

Por el momento, el proceso de divorcio entre Cimarro y Gregušová continúa tramitándose en las instancias judiciales competentes.