Margarita Rosa de Francisco habló de Abelardo De La Espriella a días de la posesión del 7 de agosto: “Hay que aceptar que eso es así”

Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido como una de las personalidades del entretenimiento colombiano con mayor presencia en las discusiones políticas en redes sociales. La actriz y escritora suele utilizar sus plataformas digitales para pronunciarse sobre diferentes acontecimientos de la actualidad nacional, especialmente aquellos relacionados con la política.

Sofía Petro habló y mostró cómo vive fuera de Colombia; dejó en evidencia particular detalle: “Claro que me he vuelto rica”

Sus opiniones suelen generar una amplia variedad de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos seguidores respaldan sus planteamientos, otros cuestionan sus posturas y expresan desacuerdos frente a sus comentarios.

De esta manera, las publicaciones de Margarita Rosa de Francisco se han convertido con frecuencia en motivo de conversación en el entorno digital, donde sus mensajes son compartidos, comentados y debatidos por quienes siguen de cerca sus posiciones frente a la coyuntura del país.

Recientemente, la actriz fue protagonista de una serie de reacciones, debido a una entrevista que concedió a Tercer Canal, donde fue clara acerca de la realidad de la nación.

Margarita Rosa indicó que entendía lo ocurrido el pasado 21 de junio, llevando un proceso particular. Expresó que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente, por lo que eso no iba a cambiar, le gustara o no.

Apuntó que tiene amigos y conocidos que votaron por De La Espriella, entendiendo esto como algo que enviaba un mensaje social. Ante eso, señaló que fue duro para ella el resultado de la jornada electoral.

“Señores, el presidente es Abelardo De La Espriella, gústeme o no, con sus formas... no me gustan; pero sí tengo amigos, gente cercana que votó por él y eso también dice algo de la falla, dice algo de la sociedad”, expresó.

“Hubo gente cerca de mí que ha estudiado, que no son ningunos analfabetos y que le copiaron; también lo tengo que aceptar serenamente. Reconozco que al principio, no, o sea, me dolió muchísimo, pero yo creo que ahora ya han pasado días y hay que aceptar que eso es así. Ese fue el presidente que se eligió”, agregó en el video.