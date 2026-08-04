“No puedo poner mi cara en la brasa por una persona”: Margarita Rosa de Francisco marca distancia de Gustavo Petro

Margarita Rosa de Francisco, una de las figuras públicas que más respaldó la presidencia de Gustavo Petro durante los últimos cuatro años, hizo una reflexión sobre su apoyo al mandatario y dejó claras sus diferencias con el comportamiento personal del jefe de Estado, pese a insistir en que no se arrepiente de haber respaldado el proyecto político que representó.

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Durante una entrevista concedida al Tercer Canal, De Francisco afirmó que continúa creyendo en las principales propuestas impulsadas por Petro y consideró que su gobierno “sí valió la pena” desde el punto de vista de las ideas que promovió.

“Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas”, manifestó.

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Margarita Rosa de Francisco Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Sin embargo, la actriz hizo una diferenciación entre el político y la persona. Explicó que su respaldo siempre estuvo dirigido a un proyecto político y no a la figura personal del presidente, sobre quien aseguró que no lo conoce de cerca.

“Uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar. Uno a las personas no las conoce. Yo no conozco a Gustavo Petro como persona, solo como político”, sostuvo.

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Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

En ese sentido, señaló que el comportamiento del mandatario durante su paso por la Casa de Nariño terminó generándole cuestionamientos. Según dijo, algunas de sus actuaciones personales no contribuyeron al proyecto político que defendía.

“También tengo que reconocer que la persona, las formas que tuvo él como persona no ayudaron. También me avergonzaron”, afirmó.

Uno de los apartes más contundentes de su intervención estuvo relacionado con la forma en que, según ella, Petro se ha relacionado con las mujeres.

La actriz Margarita Rosa de Francisco y el presidente Gustavo Petro. Foto: Vanessa Pérez/Presidencia

“Toda la relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido inaceptable, inaceptable”, expresó.

A partir de esa experiencia, Margarita Rosa aseguró que llegó a una conclusión sobre el respaldo público a los dirigentes políticos. “He llegado a la conclusión de que no puedo poner mi cara, no puedo poner toda mi persona en la brasa pública por una figura, por otra persona”, dijo.