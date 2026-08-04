La dura reacción de Lina Tejeiro a las críticas por su pelea con Nicolás de Zubiría: “No tiene un pelo”

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity 2026, Lina Tejeiro se convirtió en tendencia en redes sociales, pues miles de personas cuestionaron el comportamiento que tuvo con los chefs en el momento en el que pasó al atril para recibir la retroalimentación del plato que realizó junto a Tavo Bernate.

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Luego de recibir varias críticas en cuanto a las técnicas empleadas en su preparación, la famosa actriz, que se dio a conocer tras hacer parte del elenco de Padres e hijos, explotó frente a los jurados y dejó ver su descontento por los puntos de vista de los profesionales.

“Qué bueno, pensé que todo iba a ser malo; a él no le gusta nada”, le dijo a Nicolás de Zubiría.

En medio de la polémica que se generó en las redes sociales, Lina se pronunció a través de su cuenta oficial en X y reaccionó a algunos de los comentarios y opiniones que estaban dejando los seguidores del programa de cocina del Canal RCN.

En tiempo real, la artista y creadora de contenido fue exponiendo su punto de vista sobre lo que iba pasando: “Para las que no me quieren... hoy soy el plato fuerte”, escribió.

Posteriormente, se refirió específicamente a lo ocurrido con Nicolás de Zubiría y se tomó con humor cada uno de los comentarios que hizo el chef durante el programa de cocina.

“Jajaja y eso que quitaron el pedazo donde dije que no tenía un pelo de buena gente (...) A mí me dan es cachetada”, anotó.

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Finalmente, decidió opinar sobre las personas que se tomaron en serio sus comentarios y empezaron a atacarla por medio de sus redes sociales, por lo que fue contundente con su último pronunciamiento al respecto.

“Está muy romantizado el reality. Está bien si algunos prefieren decir lo que todos quieren escuchar. Yo prefiero decir lo que pienso, y a veces eso también tiene un precio. Al final, la autenticidad siempre incomoda más que la complacencia. Y la gente que me conoce sabe que esperar de mí”, dijo.