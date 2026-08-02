MasterChef Celebrity: reto en parejas dejó sorpresas y dos famosos se llevaron el pin de inmunidad

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia sigue subiendo de nivel y el capítulo emitido el domingo, 2 de agosto, dejó claro que trabajar en equipo puede ser una ventaja o un obstáculo dentro de la cocina más famosa del país.

En esta ocasión, los participantes enfrentaron un reto de caja sorpresa en parejas, en el que debían preparar diferentes recetas asignadas por la producción y convencer al exigente jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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Como es habitual en este tipo de pruebas, no todas las preparaciones llegaron al atril. Los jueces seleccionaron únicamente aquellos platos que consideraron más atractivos y con posibilidades de destacarse, por lo que varias duplas tuvieron la oportunidad de recibir comentarios detallados sobre su desempeño.

Una de las primeras parejas en pasar al frente fue la conformada por Sebastián Vega y Pautips, quienes prepararon un bowl árabe. Aunque el jurado reconoció el trabajo realizado, coincidió en que el plato necesitaba algunos ajustes.

Jorge Rausch señaló que le hacía falta un toque de sal y pequeños detalles para convertirse en una gran propuesta de la gastronomía libanesa.

Este fue el resultado del reto del programa de cocina del Canal RCN. Foto: Canal RCN

Otra dupla que presentó su creación fue la integrada por Julieta Piñeres y Tuto, quienes cocinaron un plato llamado ‘Curry a 18 dedos’. Los chefs elogiaron la salsa del pollo por su jugosidad y sabor, pero encontraron varias fallas importantes.

El pan resultó demasiado seco y, además, los concursantes olvidaron incluir el arroz, un elemento esencial para la receta.

La tradicional bandeja paisa, preparada por Milena López y Mariana Mozo, tampoco logró conquistar por completo a los expertos. Nicolás de Zubiría fue especialmente crítico con la textura de los fríjoles, al considerar que estaban demasiado secos y que les faltaba caldo para alcanzar la consistencia adecuada.

Por su parte, Iván Marín y Robert Farah apostaron por otro plato de inspiración libanesa. Durante la degustación, Belén Alonso explicó que el hummus necesitaba mayor intensidad de sabor y que el pollo había quedado un poco seco.

Aun así, la chef reconoció que la preparación tenía una buena base y los animó a perfeccionar algunos aspectos técnicos para futuras pruebas.

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Uno de los platos que más llamó la atención fue el de Víctor Tarazona y Emmanuel Restrepo, quienes presentaron una pita rellena con lomo de res, cebolla encurtida y una base de salsa, una propuesta bautizada con el creativo nombre de ‘Píntela que yo se la relleno’. Jorge Rausch destacó la presentación y el concepto detrás del plato, además de resaltar la calidad del pan y el aporte de las papas fritas.

La pareja conformada por Lina Tejeiro y Sebastián Villalobos presentó un pollo a la naranja llamado ‘La naranja prohibida’, acompañado de arroz frito, arvejas, habichuelas, zanahoria, mazorquitas con mantequilla y pico de gallo de mango. Aunque la propuesta destacó por su ambición, el jurado consideró que incluía demasiados ingredientes dulces y varias técnicas en un mismo plato, lo que hizo que los sabores no lograran la armonía esperada.

Canal RCN confirma la fecha de estreno y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la pareja ganadora del reto?

Tras evaluar cada una de las preparaciones, el jurado anunció que Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona fueron la pareja ganadora del reto de caja sorpresa.

Su propuesta destacó por la creatividad, la presentación y la ejecución, lo que les permitió quedarse con el pin de inmunidad, una ventaja fundamental para las próximas pruebas de MasterChef Celebrity.

Con este triunfo, ambos aseguraron su permanencia en la competencia por una semana más y se consolidaron como una de las duplas más fuertes del episodio.