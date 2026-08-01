Los números de Walter Mercado para el 2 de agosto que están llamando la atención entre los jugadores

Cada día miles de personas buscan señales, rituales o combinaciones que puedan acercarlas al premio mayor de la lotería y, dentro de ese universo, las predicciones astrológicas siguen ocupando un lugar especial.

Uno de los nombres que continúa despertando interés entre quienes consultan este tipo de contenidos es Walter Mercado, figura que durante décadas vinculó los movimientos astrales con recomendaciones para distintos aspectos de la vida cotidiana, incluida la suerte.

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Para este 2 de agosto, vuelven a circular interpretaciones inspiradas en sus mensajes y en los números tradicionalmente asociados con cada signo del zodiaco.

Aunque estas combinaciones forman parte del entretenimiento y no representan una garantía de resultado, muchos jugadores las toman como referencia al momento de elegir sus apuestas para los sorteos del día y probar fortuna en busca de un premio millonario.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se fortalece su confianza y le brinda el impulso necesario para poner en marcha proyectos que había aplazado. Es un buen momento para actuar con determinación y confiar en sus capacidades.

Números de la suerte: 9, 30 y 12.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su perseverancia le permitirá resolver asuntos pendientes sin perder la calma. Evite desgastarse en discusiones que no aportan soluciones.

Números de la suerte: 31, 38 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y las buenas ideas estarán presentes. Es un día favorable para expresar pensamientos, iniciar proyectos o fortalecer la comunicación con quienes lo rodean.

Números de la suerte: 6, 11 y 39.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La jornada invita a establecer límites saludables y priorizar el bienestar emocional. Su intuición será una gran aliada para resolver asuntos familiares o personales.

Números de la suerte: 21, 48 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su liderazgo brillará con fuerza. Es un momento oportuno para asumir nuevos retos, demostrar sus talentos y confiar en las decisiones que tome.

Números de la suerte: 50, 37 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las decisiones importantes fluirán con mayor facilidad. Organizar prioridades y actuar sin exceso de análisis le permitirá avanzar hacia sus objetivos.

Números de la suerte: 39, 42 y 16.

Walter Mercado, astrólogo famoso por compartir "números mágicos". Foto: AP / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un buen día para expresar lo que siente y fortalecer sus relaciones personales. Hablar con sinceridad le permitirá encontrar mayor equilibrio.

Números de la suerte: 10, 38 y 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía del día favorece las transformaciones y el cierre de ciclos. Es el momento indicado para dejar atrás aquello que ya no aporta tranquilidad.

Números de la suerte: 29, 32 y 55.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La motivación y el entusiasmo estarán en su punto más alto. Una propuesta inesperada o un nuevo proyecto podría abrirle interesantes oportunidades.

Números de la suerte: 6, 47 y 33.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será una jornada favorable para resolver asuntos pendientes y avanzar con paso firme hacia sus metas. La disciplina dará resultados visibles.

Números de la suerte: 1, 30 y 42.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad será su principal fortaleza. Aproveche este impulso para comunicar ideas, innovar o comenzar un proyecto que le genere entusiasmo.

Números de la suerte: 8, 48 y 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las emociones estarán más claras y será más sencillo tomar decisiones que favorezcan su tranquilidad. Escuchar su intuición le permitirá avanzar con seguridad.

Números de la suerte: 31, 37 y 49.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.