Millonario premio para el 1 de julio: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este miércoles, 1 de junio, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El inicio del mes trae movimiento y nuevas oportunidades. Situaciones que parecían estancadas podrían comenzar a avanzar y abrir espacio para cambios positivos.

Números de suerte: 10, 1 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad toma protagonismo. Será una jornada para dejar de lado la necesidad de aprobación externa y enfocarse en decisiones personales. La confianza en las propias capacidades marcará el rumbo del día.

Números de suerte: 14, 32 y 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los asuntos relacionados con acuerdos, negocios o decisiones importantes aparecen favorecidos. La recomendación será actuar con estrategia y evitar decisiones impulsivas en temas sentimentales.

Números de suerte: 25, 7 y 16.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía del momento invita a vivir más el presente y reducir la preocupación por escenarios futuros. También habrá una búsqueda más fuerte de conexiones auténticas y relaciones significativas.

Números de suerte: 23, 5 y 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Será un día para confiar en el propio potencial y aprovechar el reconocimiento que pueda llegar. El carisma y la espontaneidad serán herramientas clave para abrir puertas.

Números de suerte: 17, 8 y 35.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La jornada favorece aclarar relaciones y poner límites más claros. También aparecen señales positivas en temas legales o situaciones pendientes que buscan resolución.

Números de suerte: 50, 18 y 31.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El enfoque estará en el bienestar físico y emocional. Será momento de dedicar más tiempo al autocuidado y encontrar espacios que generen equilibrio.

Números de suerte: 33, 6 y 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se abre una etapa distinta en el plano sentimental. Atrás quedan experiencias que dejaron aprendizajes y aparece una energía más optimista frente al futuro.

Números de suerte: 11, 42 y 4.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recomendación será escuchar más la voz interior y avanzar sin limitar proyectos o aspiraciones personales. El cambio aparece como una oportunidad de crecimiento.

Números de suerte: 11, 20 y 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Experiencias recientes dejan lecciones importantes y fortalecen el carácter. Será un día para actuar con mayor firmeza y evitar relaciones que resten energía.

Números de suerte: 48, 12 y 9.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La atención estará puesta en hábitos saludables, bienestar y crecimiento personal. También aparece una energía favorable para organizar mejor los recursos económicos.

Números de suerte: 32, 45 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El inicio de julio llega con mayor seguridad personal y una sensación de renovación emocional. También podrían aparecer nuevas conexiones que generen ilusión y motivación.

Números de suerte: 19, 3 y 23.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.