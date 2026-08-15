El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, lamentó el fallecimiento e Yamile Humar, reconocida actriz y escritora que murió a los 86 años, después de más de cinco décadas dedicadas al mundo cultural colombiano.

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El mandatario compartió un mensaje de despedida en sus cuentas oficiales de X e Instagram, donde expresó solidaridad con la familia de la artista y también resaltó la huella que dejó en varias generaciones de colombianos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la querida Yamile Humar, una mujer cuyo talento y carisma dejaron una huella entrañable en la televisión colombiana y en varias generaciones”, escribió inicialmente.

En su mensaje, De La Espriella recordó el talento y carisma de la fallecida actriz, y aseguró que su legado permanecerá en la memoria nacional.

“Acompaño con afecto y solidaridad a su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado permanecerá en la memoria de Colombia”, agregó el mandatario.

Trayectoria de Yamile Humar en la actuación

Humar construyó una carrera de más de cinco décadas y fue una de las figuras que contribuyeron al desarrollo de la televisión y el teatro en Colombia.

Durante los años 70 y 80 participó en producciones como Paredes de barro, La feria de las vanidades y Don Chinche, espacios que la acercaron al público y consolidaron su reconocimiento dentro del país.

Su trabajo, sin embargo, fue más amplio que la actuación. También ejerció como dramaturga y directora teatral, además de escribir publicaciones relacionadas con la comedia y la dramaturgia, ampliando así un camino artístico completo e integral.

Yamile Humar falleció a sus 86 años de edad. Foto: Tomado de la Red Caracol

Catalina Aristizabal, hija de Yamile Humar, confirmó muerte de su madre

Con una publicación llena de amor y nostalgia, la expresentadora del reality Desafío confirmó la dolorosa noticia de la partida de su madre.

A través de palabras llenas de amor, Aristizabal recordó lo importante que fue su madre y cómo ella siempre mantuvo su entereza hasta el último día.

“Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones [...] Se fue con su chispa intacta, con esa velocidad mental impresionante que la acompañó hasta el último día. Siempre sentí que iba un poco más adelante. Veía, entendía, intuía. Su sabiduría parecía venir de muy lejos”, escribió.

Catalina dejó claro que Yamile era una mujer que amaba la naturaleza y todo lo que esto traía, incluso las corazonadas, por lo que dijo: “Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”.

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Por último, abrió su corazón y relató cómo su madre se despidió de ella: “Me estabas pidiendo que te acompañara a volar. Y así lo hice. Como tú querías. Con amor, sin miedo, rodeada de tus hijas y de tus nietos. Partió el 13 de agosto, a las 11:11. Y después llegó el silencio. Un silencio que necesitábamos. Que nos permitió sentir, llorar, abrazarnos y calmarnos [...] Ahora entiendo por qué amabas tanto las mariposas. Tal vez, en el fondo, siempre supiste que llegaría tu momento de abrir las alas para volar alto”, concluyó.