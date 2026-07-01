Catalina Aristizábal y Lucas Jaramillo han sido centro de comentarios en varias ocasiones, debido a declaraciones y contenidos que compartieron en redes sociales. Ambos fueron foco de miradas de los curiosos, quienes no se contuvieron para hablar sobre algunos detalles.

Novia de James Rodríguez y esposa de Luis Díaz aparecieron juntas en video a minutos del partido de Colombia vs. Portugal

Recientemente, la pareja volvió a ser foco de reacciones en medio del Mundial 2026, pero esta vez por un asunto relacionado con su hijo. La presentadora y el exfutbolista compartieron un video casual, sin imaginar la ola de opiniones que desatarían.

Según quedó registrado, Emiliano hizo parte de un clip que estaban grabando de cara al partido de la Selección Colombia contra Portugal, en el que dio el que consideraba sería el marcador del encuentro.

Lucas Jaramillo: “Tu puntaje, tu puntaje…”

Catalina Aristizábal: “Ay, bueno, ¿cómo se dice?”

Emiliano: “Que gane Colombia y que me la meta Richard Ríos”

Lucas Jaramillo: “Hoy vamos a ganar 2-0 pa’ que sepan de una vez. Con goles de… Hoy se destapa James”.

Estas palabras del joven repercutieron con bastante fuerza y llevaron a que muchas personas enviaran mensajes en los que lo señalaban, criticaban, regañaban y juzgaban.

Ante este panorama, Catalina Aristizábal decidió grabar un nuevo post junto a su hijo, explicando que todo fue una confusión y que el comentario que él hizo surgió de manera espontánea en medio del ambiente futbolero.

“Bueno, vamos a entender qué fue lo que tú dijiste ayer cuando yo pregunté cómo iba a quedar el partido, porque aquí te viralizaste, hijuepucha, y mejor dicho, le está dando la vuelta al mundo la respuesta”, dijo la famosa.

Emiliano Jaramillo no dudó en hablar a la cámara, explicar que sus gustos no eran por los hombres, y no perdió la oportunidad para soltar una broma relacionada con otro jugador de la Tricolor.

“Ayer salí regañado porque dije una bobada y quiero aclarar que no me gustan los hombres, pero la verdad, después de ayer, Dávinson Sánchez, te amo”, dijo, haciendo un corazón con las manos.

“¡Dávinson Sánchez!”, dijo Lucas Jaramillo.

Esta reacción demostró que el joven se tomó con gracia y de manera relajada la ola de críticas que recibió, por lo que fue aplaudido por aquellos que consideraron que “no tenía una masculinidad frágil” por decir estas cosas.