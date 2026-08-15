“Bajo nuestros pies no existen fronteras”: Alejandro Sanz reacciona a los terremotos en España, Colombia e Indonesia

Una serie de eventos sísmicos registrados en distintas partes del mundo en los últimos días ha generado preocupación internacional y reacciones de empatía de diversas figuras de la cultura y el entretenimiento.

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Tras el movimiento telúrico percibido en la madrugada de este sábado 15 de agosto en la provincia de Granada, España, el cantautor español Alejandro Sanz compartió una reflexión pública en la que hizo un llamado a la unidad global y a la solidaridad con las zonas afectadas, incluyendo a Colombia e Indonesia.

A través de sus redes sociales, el artista madrileño expresó su pesar por las consecuencias que causan los fenómenos naturales e hizo énfasis en la vulnerabilidad compartida por la sociedad frente a estos eventos.

“La tierra tiembla en distintos rincones del mundo y, con ella, tantas vidas. Personas que se van, familias que lo pierden todo, hogares llenos de recuerdos y futuros que desaparecen en apenas unos segundos”, manifestó en su publicación.

Sanz conectó el impacto de los sismos en Europa con las emergencias vividas al otro lado del Atlántico y en Asia: “Venezuela, Colombia, Indonesia, Granada... nombres distintos para un mismo dolor”, señaló, añadiendo: “Ojalá nunca olvidemos que, bajo nuestros pies, no existen fronteras”.

El mensaje concluyó con una invitación a la ayuda mutua: “Somos la misma humanidad, frágil y pasajera. Cuando la tierra tiemble para uno, que el mundo entero sepa abrazarlo. Que cada tragedia nos recuerde que habitamos la misma casa”.

La tierra tiembla en distintos rincones del mundo y, con ella, tantas vidas. Personas que se van, familias que lo pierden todo, hogares llenos de recuerdos y futuros que desaparecen en apenas unos segundos.

Venezuela, Colombia, Indonesia, Granada… nombres distintos para un mismo… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) August 15, 2026

El mensaje del intérprete de Corazón Partío se produjo pocas horas después de que se registrara un evento sísmico en el sur de España. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el temblor ocurrió en la madrugada del sábado 15 de agosto, con una magnitud estimada entre 4,8 y 5,0 y epicentro en la localidad de Alhendín, Granada.

El movimiento fue percibido en diversos puntos de Andalucía e incluso en Madrid, impulsando a numerosos ciudadanos a evacuar preventivamente sus viviendas.

Este hecho en territorio español coincide con una jornada de intensa actividad sísmica en el sudeste asiático. Entre la noche del viernes 14 y la madrugada del 15 de agosto, la costa de la isla de Flores, en Indonesia, reportó un evento principal de magnitud 7,7, seguido horas después por una réplica de magnitud 6,9.

La conmoción internacional por estos eventos naturales se suma a la emergencia que afronta Colombia desde el pasado lunes 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y a una profundidad de 103 kilómetros, afectó seriamente al país.

Según los balances oficiales entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia en suelo colombiano deja hasta el momento un saldo trágico de 287 personas fallecidas, más de 4.018 heridos y 378 personas reportadas como desaparecidas, centrándose las labores de búsqueda en estructuras colapsadas del occidente del país.

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La cantautora barranquillera Shakira, carcana a Alejando Sanz, también habló de la catástrofe en Colombia y envió un mensaje de apoyo a sus compatriotas:

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, instando a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los organismos de socorro.