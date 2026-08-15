Segundo terremoto sacude a Indonesia en menos de 24 horas, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

Este sábado, 15 de agosto, un terremoto de magnitud 6,9 ha provocado fuertes movimientos sísmicos en la costa de Indonesia.

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De acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se situó a unos 7 kilómetros de Pematangsiantar, en la provincia de Sumatra Septentrional.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 183,2 kilómetros. De momento, no se informa de posibles víctimas ni de daños materiales importantes.

A magnitude 6.9 earthquake struck North Sumatra, Indonesia.



It was the second notable earthquake in Indonesia that day. Earlier, around 21:58 UTC on Friday (early Saturday local time), a shallow magnitude 7.7 earthquake struck near Flores Island in East Nusa Tenggara (NTT). pic.twitter.com/PFXNusquTb — T_CAS videos (@tecas2000) August 15, 2026

El inmenso archipiélago indonesio tiene una actividad sísmica y volcánica intensa, por su posición en el llamado cinturón de fuego del Pacífico.

El país está situado sobre el encuentro de varias placas tectónicas, entre ellas la Indo-Australiana, la Euroasiática y la del Pacífico.

Estas placas se desplazan constantemente y, al chocar o deslizarse unas contra otras, acumulan energía que finalmente se libera en forma de terremotos.

Además, Indonesia cuenta con numerosos volcanes activos, relacionados con estos movimientos tectónicos.

El más reciente temblor en Indonesia tuvo como epicentro 6,9 grados Foto: BMKG MAP

El 14 de agosto, se presentó un fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de Indonesia y causó al menos 38 muertos, según un nuevo balance de los socorristas, y miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05:58 hora local a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

“Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios”, indicó en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, al revisar el anterior balance de 20 fallecidos.

El fuerte sismo podría ser seguido por réplicas capaces de generar nuevas sacudidas. Foto: AFP

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

El sismo fue producto de una falla inversa, es decir, de un bloque de corteza que se movió sobre otro, según expertos.

No ocurrió en la gran zona de subducción que corre al sur del archipiélago indonesio, sino en un sistema de fallas situado al norte de Flores.

Es exactamente la misma estructura que rompió en 1992 y provocó uno de los tsunamis más letales de la historia reciente de Indonesia, con más de dos mil víctimas.