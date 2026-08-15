El Papa nombró a monseñor Angelo Accattino como Nuncio Apostólico en Colombia

Este sábado, 15 de agosto, el papa León XIV designó a monseñor Angelo Accattino, arzobispo titular de Sabiona, como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia.

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Hasta ahora, Accattino se desempeñaba como Nuncio Apostólico en Tanzania y, con su llegada al país, asumirá el cargo que dejó monseñor Paolo Rudelli, quien en marzo pasado terminó su misión diplomática en Colombia para incorporarse a una nueva función como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

ATENCIÓN ✅ | En nombre de toda la Iglesia que peregrina en Colombia, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Múnera Correa, expresa la bienvenida al nuevo Nuncio Apostólico, monseñor Angelo Accattino. Además, agradece al papa León XVI por esta designación. pic.twitter.com/UJRl1b3si3 — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) August 15, 2026

“Esto constituye - se lee en el comunicado - un aspecto significativo de su nueva misión, que se desarrollará en un contexto de importantes desafíos para la sociedad colombiana y para la Iglesia que peregrina en el país”, dice el texto.

Monseñor Angelo Accattino nació en la ciudad italiana de Asti el 31 de julio de 1966. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de junio de 1994 y pasó a formar parte de la diócesis de Casale Monferrato, según Vatican News.

Posteriormente, obtuvo el doctorado en Derecho Canónico y, el 1 de julio de 1999, se incorporó al Servicio Diplomático de la Santa Sede.

El papa León XIV nombró a Mons. Angelo Accatino nuevo Nuncio Apostólico en Colombia 🇨🇴🇻🇦. El diplomático italiano, que ya prestó servicio en Bogotá, fue nuncio en Bolivia y Tanzania. Sucede a Mons. Paolo Rudelli actual sustituto de la Secretaría de Estado @vaticannews_it… pic.twitter.com/wXKeeFWuWi — NÉSTOR PONGUTÁ (@nestorponguta) August 15, 2026

A partir de ese momento, inició una destacada carrera al servicio de la diplomacia pontificia, desempeñando diversas responsabilidades tanto en distintas nunciaturas apostólicas como en la Secretaría de Estado.

Según Vatican News, la experiencia de Accattino en América Latina se fortaleció con su nombramiento como Nuncio Apostólico en Bolivia el 12 de septiembre de 2017.

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Posteriormente, “el Papa Francisco lo nombra en 2023, Nuncio Apostólico en Tanzania, misión que desempeñaba hasta su designación para Colombia”, dice el medio de comunicación del Vaticano.

Recientemente, el papa León XIV se declaró “vivamente apenado” por el terremoto que sacudió a Colombia y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

Papa León XIV y el terremoto en Colombia Foto: AP / Colprensa

El pontífice está “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

En el telegrama, Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa “que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos”.

Igualmente, “pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica”.