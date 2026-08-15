Falcao García confirma para dónde se va tras salir de Millonarios: “Es una decisión de vida”

Radamel Falcao García fue una de las bajas sensibles de Millonarios para este segundo semestre de la Liga BetPlay. El delantero samario finalizó su contrato y no pudo renovarlo por los altos costos tributarios que significaría el hecho de seguir viviendo en Bogotá.
A raíz de esa situación, Falcao está sin equipo y por ahora no hay una opción clara que le permita volver a las canchas.
Mientras eso sucede, confirmó que se va a vivir a Panamá con toda su familia. “Es una decisión de vida, una decisión familiar de venir, residir acá en Panamá. Llevamos poco tiempo realmente, pero ya organizando desde hace varios meses y acostumbrándonos. La verdad muy agradecido con el cariño recibido acá en este país y aprovechando también para ver un poco de fútbol”, declaró el Tigre para ESPN.
Falcao fue comentarista para Disney + durante los partidos del Mundial 2026 y después de eso sonó como posible refuerzo del San Francisco FC de la liga panameña; sin embargo, los dirigentes del club desmintieron el supuesto acuerdo.
🇵🇦🇨🇴"ES UNA DECISIÓN DE VIDA CON MI FAMILIA EL RESIDIR AQUÍ"— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 15, 2026
Radamel Falcao nos cuenta sus planes en esta nueva etapa de su vida residiendo en Panamá😱
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Futuro incierto para Falcao
Sobre su futuro a nivel profesional, Falcao aseguró que está abierto a escuchar ofertas y no tiene afán de volver. “Estamos en una decisión familiar de venir acá, instalarnos en Panamá y en lo futbolístico tampoco he pensado mucho realmente”, apuntó.
“Vino el Mundial, me tomé vacaciones, descansar con la familia y ahora ya un poco más asentados pensaré más tranquilamente. No, no hay apuro, tranquilamente, estoy en la etapa donde me quiero tomar con tranquilidad y dándoles el tiempo necesario a las decisiones que se vayan a tomar”, apuntó.
Falcao García tiene 40 años de edad y su carrera aún no termina. El sueño era despedirse con un título en Millonarios, pero no fue posible, aunque estuvo cerca de disputar dos finales con el conjunto embajador.
Sobre la mesa también ha sonado la posibilidad de sumarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. “Yo no me he preparado para ser entrenador, realmente estoy preparándome más con un curso que realiza la Fifa, específicamente management deportivo, pero no como entrenador”, aclaró.
“No sé de dónde salió esa información, conmigo nadie habló, entonces lo veo poco viable, porque no corresponde al no tener tampoco la formación necesaria como para estar en un cuerpo técnico”, sentenció el goleador.
Solidaridad con las víctimas del terremoto
En sus declaraciones para ESPN Panamá, Falcao no fue ajeno a la situación que atraviesan miles de colombianos damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Muy triste, creo que los últimos días han sido difíciles para todos los colombianos. Lo que estaban viviendo las personas afectadas es algo tremendo y bueno, a la distancia tratando de ponernos a disposición, de ayudar en lo que se puede”, indicó.
“Con la fundación vamos a realizar un aporte, todavía no se ha decidido a qué lugares. Ojalá que podamos cubrir muchos de los damnificados, muchos de las ciudades damnificadas, pero se va a realizar”, anunció el Tigre.