Ferran Torres fue presentado por su nuevo equipo: se despide del Barcelona y firma hasta 2031

Ferran Torres fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del París Saint-Germain. El delantero español se despide del FC Barcelona y firma un nuevo contrato hasta 2031, es decir, por las próximas cinco temporadas.

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El goleador de 26 años, formado en el Valencia y que pasó por el Manchester City antes de llegar al Barça en 2021, se une al PSG en un traspaso por una cantidad estimada en 50 millones de euros, según la prensa española y francesa.

Aunque tenía contrato hasta la próxima temporada con el Barcelona, Ferran se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: “Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta”.

Cuando le preguntaron si tenía un destino “soñado” en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: “Solo quiero ser feliz”.

Sustituto de Gonçalo Ramos

El Tiburón, formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.

El 19 de julio, Ferran Torres se convirtió en el héroe del segundo título mundial de España, al marcar en la prórroga el único gol de la final contra Argentina, disputada en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Capaz de jugar en todos los puestos del ataque y acostumbrado al juego de posesión, Ferran Torres será una alternativa de alto nivel a Ousmane Dembele, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular de atacantes del PSG.

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Reemplazará numéricamente a Gonçalo Ramos, que se marchó al AC Milan por 75 millones de euros (86 millones de dólares), el revulsivo habitual de Luis Enrique las dos últimas temporadas.

Este es el cuarto fichaje de los vigentes pentacampeones de Francia, tras las llegadas de los internacionales franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne, así como del joven guardameta italiano Alessandro Longoni.

El miércoles el PSG inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones -la Supercopa de Francia- el domingo ante el Lens, donde podría tener sus primeros minutos Ferran, que ya participó este sábado en su primer entrenamiento.

Ferran Torres se une a Luis Enrique

Luis Enrique, idolatrado en la capital francesa, fue quien lanzó a Ferran Torres a la escena internacional cuando el jugador formado en el Valencia solo tenía 20 años.

Ambos hombres también están vinculados en el plano personal, ya que Ferran Torres fue durante dos años pareja de Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique.

Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, que sustituyó a Luis Enrique al frente de la selección española tras el Mundial de Catar-2022, el delantero ganó la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, junto, entre otros, a Fabián Ruiz, su nuevo compañero en el PSG.

*Con información de la AFP.