Los tres clubes que buscan a Richard Ríos tras la notificación del Benfica: iría a una liga top

Richard Ríos es el nombre de moda en el Benfica debido a su posible no continuidad en el club. Cuando más firme parecía su permanencia en el gigante portugués, ahora aparece en una tentativa lista de salidas para la nueva temporada, en donde Las Águilas de Lisboa son firmes candidatas al título, como es habitual.

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La postura del Benfica es clara: se contempla su salida, siempre y cuando exista una buena oferta en el mercado de fichajes por sus derechos deportivos. Se evalúa una eventual operación de Richard Ríos a otro club, pero solo ante una oportunidad que represente una mejora para su carrera deportiva y salarial, y además deje importantes ganancias al club portugués por su transferencia.

El volante antioqueño tiene un contrato vigente con el Benfica hasta 2030. Hace unos días empezó a sonar con mucha fuerza en ligas top de Europa y todo estaría encaminado para que dé un salto brillante a un fútbol superior que el portugués en el Viejo Continente. Serían varios los equipos que estarían tentados a abrirle las puertas.

Richard Ríos tras marcar un gol con el Benfica de Portugal. Foto: SL Benfica

Y la lista parece ir en aumento, por lo que sería uno de los volantes más atractivos del mercado de fichajes de Europa. Uno de los primeros clubes en mostrar interés es el Newcastle de la Premier League, que busca el reemplazo de Bruno Guimarães, quien se fue al Arsenal de Londres tras el Mundial de 2026.

Los clubes que buscan a Richard Ríos

Cabe recordar que Ríos tiene un contrato vigente con Benfica hasta 2030. Hace unos días empezó a sonar con fuerza su nombre para mudarse al Newcastle de la Premier League, como sustituto de Bruno Guimarães, quien firmó en el Arsenal.

“Richard Ríos está firmemente en el radar del Newcastle; según diversas fuentes, el club ha realizado un acercamiento inicial por él mientras acelera sus planes para fichar a un centrocampista central”, apuntó Football Insider desde Inglaterra.

Otro de los equipos que estaría en búsqueda del fichaje de Richard Ríos es Manchester United, histórico club inglés que rompería el mercado colombiano con el volante antioqueño. Desde el mes de abril, el gigante de Inglaterra viene tanteando una posible operación con Benfica.

Richard Ríos, volante de Benfica Foto: Getty Images

Asimismo, el Fulham de Inglaterra también tendría en mente lanzarse por Ríos en este mismo mercado de pases. Vale resaltar que Benfica solo escucharía ofertas sobre los 50 millones de euros y la Premier League parece ser de atracción para el antioqueño. Serán días clave para definir su futuro deportivo.