Definido el futuro de David Ospina: Atlante lo comunicó oficialmente y no hay marcha atrás

En menos de un mes, David Ospina pasó de la alegría de firmar con un nuevo club a la tristeza de tener que despedirse sin haber jugado un solo minuto con Atlante de México.

En las últimas horas, el elenco que lo presentó como la gran estrella para su pórtico le dijo adiós a través de un comunicado oficial que tomó por sorpresa a propios y extraños.

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución”, expresó la misiva.

David Ospina había sido anunciado en el Atlante FC de México. Foto: Instagram @atlantefc

“La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución azulgrana”, agregó dando detalles del cierre del vínculo.

“El club agradece a David su disposición y profesionalismo durante este breve periodo en el Equipo del Pueblo, y le desea lo mejor en sus futuros proyectos”, completó.

¿Qué fue lo que pasó?

El 21 de julio pasado, David Ospina aterrizó en Atlante. Ese día fue recibido por aficionados en el aeropuerto y las cámaras le tomaron fotos con la camiseta de su nuevo club.

El golero con huella imborrable en la Selección Colombia se mostraba muy contento por un nuevo reto internacional en su carrera; había firmado por un año, hasta mediados de 2027.

“Muy emocionado de poder jugar y estar acá”, declaró tras desembarcar en territorio manito.

“Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para Colombia, se vino proyectando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y solamente era conocer a la familia Escalante para tomar esa decisión positiva, de poder darle a mi familia la posibilidad de conocer México”, reveló.

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Se suponía que Ospina iba a ser uno de los estandartes de un conjunto que recién ascendió a la primera división. Es más, estuvo entrenando por varios días y se integró al grupo de trabajo junto a sus compañeros de la misma posición.

Sin embargo, la detección de una lesión grave echó al piso el futuro del ‘rey’ David en México. El técnico Miguel Herrera reveló que el guardameta se resintió de un problema en el codo, el cual le impediría seguir ligado al Atlante.

David Ospina se resintió de su problema de codo y podría terminar anticipadamente su carrera. La información la dio el técnico del Atlante, Miguel Herrera pic.twitter.com/yNZQ2elZxE — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) August 4, 2026

“Ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante”, señaló en una rueda de prensa el DT con vasta experiencia, quien se mostró respetuoso de la salud de Ospina.

“Tiene una operación en el codo que le ha pasado factura”, dijo sobre el dictamen médico del portero.

Al final, las semanas fueron transcurriendo hasta que se supo que el portero colombiano no pudo superar dichos líos médicos y, por común acuerdo, se rompió la relación, sin que haya jugado un solo minuto oficial.

Reemplazo ya fue presentado y es colombiano

Ante la duda en Atlante sobre David Ospina, la dirigencia decidió tomar acción, moviéndose velozmente en el mercado donde fue en busca de otro arquero, también de origen colombiano.

El elegido fue el exjugador de Fortaleza y Club León, Jordan García. Justamente a la par del despido de Ospina, se le dio la bienvenida al de apenas 21 años.

“Firmado y listo para lo que sea con los Potros de Hierro”, escribió el club en redes sociales, donde compartió fotos del nuevo arquero.