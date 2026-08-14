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Temor en Atlético Nacional por Lucas González: multicampeón de Libertadores lo ficharía para ser su DT

Para el entrenador sería una oferta tentadora en caso de que se confirme le interés. En su carrera deportiva ya dirigió en Argentina, pero hasta ahora no a un grande como con el que lo relacionan.

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Redacción Deportes
14 de agosto de 2026 a las 10:58 a. m.
Lucas González junto a Alexis Henríquez. Uno y dos del cuerpo técnico de Atlético Nacional
Lucas González junto a Alexis Henríquez. Uno y dos del cuerpo técnico de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Apenas está empezando la era de Lucas González y ya hay versiones de que podría tener su fin. Dicho entrenador colombiano de la camada joven habría entrado en la lista de posibles candidatos para asumir Independiente de Avellaneda.

Sí, de acuerdo a información no oficial que ha circulado en las últimas horas en redes sociales, el bogotano sería una de las opciones para maneja la directiva del multicampeón de Copa Libertadores.

Fue el comunicador Henry Jiménez el que salió con esta información: “El colombiano, Lucas González (45) surge como opción para dirigir a Independiente de Avellaneda”.

Basado en lo que dicen desde el país al que iría Lucas fue que impulsó la versión: “Medios periodísticos argentinos mencionan su nombre para reemplazar a Gustavo Quinteros quien fue cesado debido a los malos resultados”.

Algo descabellado podría sonar esa posibilidad para González, pero cabe recordar que este ya dirigió en Argentina hace unos cuantos años haciéndose cargo de Central Córdoba durante 2024.

Experiencia sin éxito

En esa primera experiencia internacional a Lucas González y Alexis Henríquez como asistente téncnico les costó de más poder implementar su idea de juego.

El balance fue de nueve partidos dirigidos en todas las competencias, con un saldo desfavorable de siete derrotas, un empate y una victoria. Porcentualmente su proceso se cerró en el conjunto cordobés con un 14% de rendimiento luego de recibir 21 goles y apenas poder marcar 9.

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Si bien dicho proceso no fue el mejor, lo hecho en Colombia cuando inició en Águilas Doradas, luego de América de Cali y , recientemente con Deportes Tolima, fue lo que lo llevaron a tener la oportunidad en Atlético Nacional donde apenas lleva unas cuantas fechas dirigiendo.

Primer revés en Atlético Nacional

Antes del terremoto que sufrió Colombia y obligó al aplazamiento de las fechas del Fútbol Profesional Colombiano en los días posteriores, el Nacional de Lucas perdió con América de Cali en el Pascual Guerrero por marcador de 1-0.

Previo a dicho partido en Copa y Liga se mostró sólido barriendo a clubes de menor nivel como Tigres (2-0 y 0-2) y Jaguares (0-3).

Así se vivió el partido de la fecha 4 de la Liga II-2026, entre América de Cali y Atlético Nacional.
América de Cali se impuso a Atlético Nacional en el clásico de la fecha 4. Foto: Jorge Orozco - El País

De momento no se sabe cuándo vaya a ser el próximo partido del DT colombiano en el verdolaga. Aunque Dimayor ya decidió que la fecha para el regreso del FPC fuese el próximo miércoles, 19 de agosto, no se tiene certera absoluta de que vaya a ser así.

Ya dos veces a lo largo de la presente semana se aplazó la vuelta del balompié local ante las graves complicaciones que atraviesan zonas del país como Cali, Pereira y el Chocó luego de la emergencia.

Reflexión de su caída ante América

Los clásicos son partidos aparte que ningún club de historia quiere perder contra otro grande. Atlético Nacional salió derrotado del Pascual Guerrero el fin de semana anterior y Lucas González aceptó los pecados de los suyos.

“Habíamos contrarrestado bien lo que ellos hacen. Al principio los controlamos bien, pero en el gol fallamos y ellos aprovecharon. Tenemos mucho por corregir”, resumió de la primera caída bajo su mando.