En la mañana de este viernes una noticia que relaciona al goleador colombiano Luis Javier Suárez retumbó en tres países: Colombia, Portugal y España, a donde terminaría yendo para ser fichado por el Barcelona.

Según la primicia de Fabrizio Romano, el atacante samario estaría en carpeta del cuadro blaugrana ante las dificultades que se han presentado en el fichaje del argentino Julián Álvarez que llegaría desde Atlético de Madrid.

“Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el acuerdo con Julián Álvarez”, apuntó el periodista en su cuenta de X.

Divulgan supuesta primera respuesta de Sporting

Valga decir que para el colombiano Suárez su arribo posible al cuadro culé sería un movimiento importante, no obstante, allí no solo importa el deseo del jugador sino también la disposición del club al cual pertenece para venderlo.

Y según lo ha publicado minutos después Romando del primer reporte: “Sporting deja claro que no tienen planes de vender a Luis Suárez este verano, considerado jugador clave”.

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También al atacante de Selección Colombia lo ha blindado con una cifra millonaria para evitar que Barcelona o cualquier pretendendiente se los arrebate.

“Sporting ha estado señalando la cláusula de rescisión de 80 millones de euros a todos los clubes interesados este verano, desde junio — cuando también el candidato presidencial de Fenerbahçe intentó ficharlo”, dicen de una negociación que tampoco se dio en su momento.

Portugal y España niegan todo

Indagando en los países donde están los clubes involucrados en el supuesto traspaso también se encuentra que la prensa lusa, así como la ibérica le restan fuerza a esa información inicial.

A Bola, uno de los portales de mayor relevancia en materia deportiva de Portugal llegó a aseverar: “no ha habido ningún contacto del Barcelonacon el Sporting, y el club lisboeta mantiene su intención de contar con el jugador para la temporada 2026/27″.

Luis Javier Suárez, delantero titular de la Selección Colombia. Foto: Anadolu via AFP

En España fue el Diario SPORT el que difundió lo que supuestamente le habrían contestado algunas fuentes cercanas al Barça.

En voz del periodista Víctor Glum, la redacción de dicho portal apuntó a que Barcelona “desmiente el interés por Luis Suárez. No es una opción y sigue insistiendo en que el ‘9′ es Julián Álvarez".

🚨¡El Barça descarta a Luis Suárez!

🔵🔴 El club azulgrana desmiente que el delantero colombiano sea una opción y mantiene a Julián Álvarez como su única prioridad para el ‘9’ de Flick@VictorGlum pic.twitter.com/Z2Mmo0rFOQ — Diario SPORT (@sport) August 14, 2026

Si bien en la actualidad no pareciesen existir avances en el trato, dan a conocer que hace un par de meses sí se produjeron contactos desde el círculo de Suárez. Lo ofrecieron en medio de su racha de goles con Sporting de Lisboa.

“Hubo ofrecimiento hace dos meses de los representantes al FC Barcelona. Se valoró porqué el precio y rendimiento había sido interesante”, precisan.

Números de un atacante top

Luis Javier Suárez firmó la mejor temporada de su carrera en su estreno con Sporting de Lisboa.

El delantero colombiano fue el máximo goleador de la Primeira Liga al convertir 28 goles en 32 partidos, registro que le permitió quedarse con la Bota de Oro del campeonato portugués.

Luis Javier Suárez se fajó temporada de ensueño en Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Además, cerró la campaña con 38 anotaciones en todas las competiciones, incluyendo cinco en la Liga de Campeones, siendo la principal referencia ofensiva del conjunto lisboeta.

Su rendimiento también le valió integrar el Equipo Ideal del torneo y consolidarse como uno de los atacantes más destacados del fútbol europeo.