Juan Guillermo Cuadrado rechazó a este histórico club del FPC: presidente confirmó el “no”

Finalmente, la llegada de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol profesional colombiano está descartada. Al menos es así de momento, y con la Liga BetPlay 2026-ll ya en marcha, aunque pausada temporalmente debido al devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

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Cuadrado acabó contrato con el Pisa de Italia, y no fue renovado el vínculo. Por eso, desde finales de junio de 2026, es jugador libre y los rumores lo han puesto en el radar de varios equipos en Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado en su último club: Pisa de Italia. Foto: Getty Images

Uno de esos equipos es el Deportivo Independiente Medellín, donde Juan Guillermo Cuadrado inició su carrera antes de dar el brillante salto a Europa. De hecho, se rumoreaba que Cuadrado podría volver al poderoso, pero el mismo presidente del club afirmó que no será así.

Presidente del Medellín: “Cuadrado dijo que no era el momento”

Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín, habló con As Colombia y El Vbar Caracol. Allí reveló que sí llamó a Juan Guillermo Cuadrado para ofrecerle que regrese al poderoso, pero que el panita le dijo que no de momento,

“Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica, y me dijo: ‘panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no. Yo le dije: ”No, solamente quiero que sepa que nosotros estaríamos muy orgullosos de que usted, en algún momento que quiera volver a Colombia, lo haga al Medellín. Pero si lo entendemos, no hay problema, y quedó así’”, arrancó afirmando Ossa.

Y añadió: “No se le puede generar más violín a eso. Fue una llamada, cinco minutos, lo entendimos (…) que la gente no empiece a cargar a los muchachos, los empiezan a etiquetar, ¡no! Él sencillamente tiene otro estilo de vida, y cuando uno sale del país, y la familia se acomoda fuera del país, es válido que no quieran regresar”.

7⃣❌"HABLAMOS CON ÉL, PERO DIJO QUE NO ERA EL MOMENTO"



💼💰Daniel Ossa, Presidente del DIM acerca de si existieron contactos con Juan Guillermo Cuadrado para su llegada este semestre al DIM



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Eso sí, la euforia en Medellín no para. Aunque lo de Cuadrado no prosperó, ficharon a Juan Fernando Quintero y ese refuerzo despertó todo tipo de aplausos entre la prensa y los aficionados.

Juan Cuadrado: “Cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo”

A finales del mes de junio, Juan Cuadrado habló con DSports y allí dejó claro que la posibilidad de volver a Colombia se ve mermada por varios temas. Uno de ellos, el familiar, donde su esposa no estaría del todo de acuerdo en regresar.

"ME LLEGARON ALGUNAS PROPUESTAS DEL FÚTBOL COLOMBIANO"



Mano a mano con @CarlosEVillamil, Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su futuro y la posibilidad de regresar a jugar a su país.#DSPORTSNoticias TARDE pic.twitter.com/Uu2Veff5LS — DSPORTSCo (@DSportsCO) July 29, 2026

“La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia (…) sí hubo acercamientos del FPC, no concretos, pero me lo hablan y eso”, dijo Cuadrado, en charla con el medio referenciado.