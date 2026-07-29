Juan Guillermo Cuadrado opinó sobre la Copa América 2028 para Colombia: dejó mensaje que ilusiona

Con el Mundial 2026 finalizado, el próximo gran objetivo de la Selección Colombia es la Copa América 2028. El encargado de buscar la gloria será el técnico Néstor Lorenzo, recientemente renovado en su cargo por la Federación Colombiana de Fútbol.

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Uno de los que se refirió a lo que se viene para la Selección Colombia fue Juan Guillermo Cuadrado, histórico jugador cafetero que, aunque ya no integra las convocatorias, siempre habla fuera de la cancha.

Juan Cuadrado: “El pueblo colombiano pide resultados”

Fue este martes, 29 de julio, y en un evento organizado por Fincomercio, donde Juan Cuadrado dio su opinión sobe lo que se viene para la Selección Colombia. SEMANA hizo presencia y recogió las declaraciones que el experimentado futbolista dio ante la prensa.

“Uno de los mayores retos puede ser la Copa América que se viene. Está cerca, y el pueblo colombiano está pidiendo resultados de que la selección llegue mucho más lejos de lo que fue ahorita el Mundial”, arrancó afirmando Juan Guillermo Cuadrado.

“Creo que el técnico está preparado para eso, tiene mucha experiencia y este tiempo le va a servir para ajustar lo que tenga que ajustar para que la selección pueda seguir encantando”, añadió.

Así analiza Juan Guillermo Cuadrado el futuro de la Selección Colombia para la Copa América 2028. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/09fqr6eajS — Revista Semana (@RevistaSemana) July 29, 2026

Cuadrado Sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en Selección Colombia

A sus 38 años, Cuadrado habla desde la experiencia. Aunque afirmó estar analizando ofertas sobre su futuro, también se refirió sobre lo que fue el Mundial 2026 para Colombia, eliminada en octavos ante Suiza:

“La sensación era que Colombia podía llegar mucho más lejos (en el Mundial), pero bueno, en el fútbol muchas veces no ganas y también aprendes. Creo que es bueno aprender de este Mundial 2026, porque perder de esa manera contra Suiza, en penales, fue difícil obviamente”.

Juan Guillermo Cuadrado reveló en SEMANA el listado de propuestas que tiene para seguir con su carrera profesional: “Se está hablando”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yXfAwN9vaT — Revista Semana (@RevistaSemana) July 29, 2026

El caluroso saludo de Juan Guillermo Cuadrado a SEMANA en su estadía en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/N8ZnUHVEMQ — Revista Semana (@RevistaSemana) July 29, 2026

En cuanto a lo que se viene, afirmó: “De todo eso uno puede aprender. Estoy contento con lo que está mostrando la Selección Colombia, el proceso del profe Néstor, que ya nos llevó a una final de Copa América, no se pudo, pero se ve como que viene mejorando obviamente y creo que en esta renovación que tuvo, va a tener tiempo para trabajar y hacerlo muchísimo mejor con la ayuda de Dios porque tenemos un gran potencial como selección”.