Vasco da Gama fulminó el sueño del Medellín: agónico gol definió la llave de Sudamericana

Vasco da Gama venció por 1-0 al Deportivo Independiente Medellín este miércoles, 29 de julio, en el estadio São Januário, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. El duelo fue válido por la vuelta de los playoffs en la Copa Sudamericana.

Partidos de Copa Sudamericana con canal para ver en vivo: Santa Fe y Medellín

La respuesta de Giovanni Moreno a ir al Medellín, que le aplaude todo Atlético Nacional

Cabe recordar que la ida acabó 2-2 entre Medellín y Vasco da Gama, el pasado 22 de julio, en el estadio Atanasio Girardot. Por tanto, el gigante da colina se impuso sobre el poderoso con un global de 3-2.

Así las cosas, Vasco da Gama se clasificó a la ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se verá contra Olimpia de Paraguay. Medellín, por su parte, queda solo con la opción de pelear torneos locales en lo que queda del 2026.

El gol que eliminó al Medellín de la Copa Sudamericana 2026

Thiago Méndez fue quien anotó el gol que le dio el triunfo a Vasco da Gama por 1-0 sobre Medellín este miércoles. La anotación llegó al minuto 85, cuando parecía que el empate sin goles era inamovible en el marcador.

Aos 84 minutos, Thiago Mendes aparece no momento decisivo e marca um gol importantíssimo para o Cruz-Maltino na Sul-Americana.



Vasco 1 x 0 Independiente Medellín



Agregado: 3 x 2 para o Vasco

pic.twitter.com/2RyCTBChZR — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 29, 2026

Medellín se ganó la opción de pelear este playoff, contra Vasco da Gama, por haber acabado en el tercer puesto del grupo A en la Copa Libertadores 2026. Por su parte, la escuadra brasileña ocupó el segundo puesto del grupo G en Sudamericana.

Es un duro golpe para el poderoso, pero también el arranque de un nuevo proceso bajo la dirección técnica de Amaranto Perea. El objetivo pasa a ser la obtención de la Liga y la Copa BetPlay.

Datos que dejó el partido Vasco da Gama vs. Medellín

Resultado del partido de vuelta : Vasco da Gama 1 (3) - (2) 0 Medellín

: Vasco da Gama 1 (3) - (2) 0 Medellín Fecha : 29 de julio de 2026 - vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana

: 29 de julio de 2026 - vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana Estadio : São Januário

: São Januário Alineaciones titulares:

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique de Oliveira, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Ramon Rique, Tchê Tchê, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Carlos Andrés Gómez, Claudio Spinelli. DT: Pedro Emanuel.

Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Didier Moreno, Juan Córdoba, John Montano, Agustín Martegani; Jeison Medina. DT: Luis Amaranto Perea.