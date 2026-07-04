Movimientos en Millonarios: trajo a jugador de un rival directo e inician las ilusiones

El periodo de transferencias del fútbol profesional colombiano presentó un nuevo movimiento, puesto que Millonarios inició las contrataciones para su plantilla profesional para afrontar el segundo semestre de 2026.

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Las directivas del embajador hicieron oficial la contratación del extremo izquierdo Francisco Chaverra, quien se convirtió en la primera novedad del equipo. El futbolista llega bajo la modalidad de préstamo por un año, con un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2027.

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Chaverra goza de una trayectoria en el entorno local tras iniciar su carrera en el club Orsomarso y registrar pasos por Equidad, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín.

El atacante acumula un total de 238 partidos oficiales como futbolista profesional, registrando un balance de 33 anotaciones y 20 asistencias de gol. Con su vinculación, el cuerpo técnico busca alternativas para la generación de juego ofensivo por las bandas en el torneo.

Retornos y bajas confirmadas en la institución capitalina

De manera complementaria, la institución de la capital confirmó el regreso del mediocampista Daniel Ruiz, quien finalizó su vinculación temporal con el CSKA de Moscú en Rusia.

Ruiz se reintegró a los trabajos del equipo bogotano tras registrar pocos minutos de competencia oficial en el territorio europeo durante los últimos meses. El volante ya entrena junto al resto de sus compañeros en la sede deportiva del club en el norte de Bogotá.

En el aspecto de bajas, las oficinas del equipo azul hicieron oficial la salida de los futbolistas Diego Novoa, Alex Castro, Nicolás Giraldo y Jorge Hurtado, quienes no renovaron sus contratos.

▶️ Comunicado Oficial Diego Novoa pic.twitter.com/UT1kYHNiUb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 17, 2026

La dirección deportiva evalúa la situación del guardameta uruguayo Guillermo de Amores para definir los términos de su desvinculación.

Calendario de competencias y balance de la temporada previa

La reestructuración de la nómina responde a los resultados de la campaña anterior, donde el equipo no logró la clasificación al Grupo de los Ocho finalistas del torneo local.

En el plano internacional, el conjunto capitalino tampoco superó la fase de grupos de la Copa Sudamericana, quedando rezagado de los puestos de clasificación. Las modificaciones en el grupo de jugadores buscan mejorar los resultados obtenidos en el primer semestre.

El estreno del equipo azul en el rentado nacional está programado para el próximo domingo 19 de julio en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho El Campín. El conjunto bogotano recibirá al Atlético Bucaramanga en el compromiso correspondiente a la primera jornada del segundo semestre de la Liga.