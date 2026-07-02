El anuncio de Millonarios que causó alboroto en sus hinchas: oficial lo de Daniel Ruiz

Este jueves, 2 de julio, en horas de la noche, Millonarios informó que Daniel Ruíz regresa a la institución. Lo hizo por medio de sus canales oficiales y de inmediato los hinchas del cuadro embajador se hicieron sentir en los comentarios.

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Ruiz ya ha tenido pasos por Millonarios. De hecho, el joven jugador regresa a la capital de la República luego de un breve paso por el fútbol de Rusia, y aún se desconoce si vestirá la camiseta azul en 2026-ll, o si entrenará y después tendrá nuevos aires.

Millonarios: “Daniel Ruiz regresa”

“Millonarios FC informa que Daniel Ruiz regresa a la institución tras finalizar su préstamo con el CSKA Moscú de Rusia. El volante se integrará a la disciplina del equipo profesional para afrontar la preparación de la temporada 2026-2″, reza el comunicado oficial del equipo capitalino.

Hubo varias reacciones de hinchas descontentos:

Otra vez?

En serio?



Parece que para uds No hay manera de conseguir jugadores diferentes a los que ya han demostrado que les pesa la camiseta y que les da lo mismo ganar o perder. — Pedro M (@pedromlll) July 3, 2026

Y me imagino q con la renovación de mackalister y esto, los van a vender como refuerzos y ya no van a buscar un creativo porque ya tiene poblada la posición.... — Mateo_ruizZ (@Cfrosbs50013915) July 3, 2026

Tener a millonarios de escampadero Ruiz no es el 10 que necesitamos cuantos ciclos quiere va por el 3ro y nada de nd — 😕Ale😊 (@AlejoADiaz95) July 3, 2026

Así mismo, algunos aficionados mostraron su positivismo con el regreso de un futbolista que en varios periodos ha sabido brillar con el equipo:

No entiendo el bate a Daniel.

Sus momentos buenos en Millos son muchísimos más que sus momentos malos.

Ojalá la rompa. — Carlos R. (@CarlosgaruaR) July 3, 2026

Es un buen jugador Ruiz...en este equipo con Ureña, Contreras, Valencia y si viene Chaverra, hay buen equipo — EL EQUIPO EMBAJADOR💙 (@MGonzalezfutbol) July 3, 2026

¿Por qué tanto odio a Daniel Ruiz? El 95% de los comentarios son negativos. Malo si si, malo si no.



Dejen la jodedera, yo sí voy a apoyarlo en cada partido.



Desde ya, ¡montado en la Danieleta! — Ignacio Martinez (@nachito79) July 3, 2026

Daniel Ruiz no se ha podido consolidar en el exterior

CSKA Moscú de Rusia no fue la primera experiencia internacional de Daniel Ruiz. Para inicios de 2023 se fue también cedido al Santos de Brasil, pero a los seis meses, en agosto del mismo año, ya estaba de regreso en la capital de la República.

Daniel Ruiz con los colores del Santos de Brasil. Foto: Instagram: @danielruizr10

A Ruiz se le recuerda por su importancia en el esquema de Alberto Gamero, quien estuvo varios años en la raya técnica del cuadro embajador. Incluso, el joven jugador fue llamado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia, pero no se consolidó como uno de los importantes.

Ahora la gran incógnita es qué va a pasar con el futuro de Daniel Ruiz, pues varios rumores de la prensa señalan que aunque esté entrenando con Millonarios, su futuro podría estar en otra cesión a un equipo del extranjero. Se trata de especulaciones, y no hay nada confirmado.

El contrato de Daniel Ruiz con Millonarios va hasta junio de 2027, y Transfermarkt le coloca un valor aproximado en el mercado de 900 mil euros, aunque para septiembre de 2022 alcanzó un precio de 4,5 millones de euros.