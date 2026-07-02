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El anuncio de Millonarios que causó alboroto en sus hinchas: oficial lo de Daniel Ruiz

La comunicación llegó por medio de los canales oficiales del cuadro embajador, y los comentarios de los hinchas no se hicieron esperar.

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Redacción Deportes
2 de julio de 2026 a las 10:52 p. m.
Millonarios hizo anuncio crucial sobre Daniel Ruiz y su regreso al club.
Millonarios hizo anuncio crucial sobre Daniel Ruiz y su regreso al club. Foto: Colprensa

Este jueves, 2 de julio, en horas de la noche, Millonarios informó que Daniel Ruíz regresa a la institución. Lo hizo por medio de sus canales oficiales y de inmediato los hinchas del cuadro embajador se hicieron sentir en los comentarios.

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Ruiz ya ha tenido pasos por Millonarios. De hecho, el joven jugador regresa a la capital de la República luego de un breve paso por el fútbol de Rusia, y aún se desconoce si vestirá la camiseta azul en 2026-ll, o si entrenará y después tendrá nuevos aires.

Millonarios: “Daniel Ruiz regresa”

“Millonarios FC informa que Daniel Ruiz regresa a la institución tras finalizar su préstamo con el CSKA Moscú de Rusia. El volante se integrará a la disciplina del equipo profesional para afrontar la preparación de la temporada 2026-2″, reza el comunicado oficial del equipo capitalino.

Hubo varias reacciones de hinchas descontentos:

Así mismo, algunos aficionados mostraron su positivismo con el regreso de un futbolista que en varios periodos ha sabido brillar con el equipo:

Daniel Ruiz no se ha podido consolidar en el exterior

CSKA Moscú de Rusia no fue la primera experiencia internacional de Daniel Ruiz. Para inicios de 2023 se fue también cedido al Santos de Brasil, pero a los seis meses, en agosto del mismo año, ya estaba de regreso en la capital de la República.

Daniel Ruíz con los colores del Santos de Brasil.
Daniel Ruiz con los colores del Santos de Brasil. Foto: Instagram: @danielruizr10

A Ruiz se le recuerda por su importancia en el esquema de Alberto Gamero, quien estuvo varios años en la raya técnica del cuadro embajador. Incluso, el joven jugador fue llamado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia, pero no se consolidó como uno de los importantes.

Ahora la gran incógnita es qué va a pasar con el futuro de Daniel Ruiz, pues varios rumores de la prensa señalan que aunque esté entrenando con Millonarios, su futuro podría estar en otra cesión a un equipo del extranjero. Se trata de especulaciones, y no hay nada confirmado.

El contrato de Daniel Ruiz con Millonarios va hasta junio de 2027, y Transfermarkt le coloca un valor aproximado en el mercado de 900 mil euros, aunque para septiembre de 2022 alcanzó un precio de 4,5 millones de euros.