Neymar, en medio de polémica tras el partido de Santos: “Para mí es un don nadie”

El Santos superó 3-0 al Vasco da Gama en Río de Janeiro durante la jornada disputada el pasado domingo 17 de agosto. El encuentro de la liga brasileña estuvo marcado por la tensión entre el extremo Neymar y el centrocampista Thiago Mendes, quienes mantienen una disputa desde hace varios años.

Neymar perdió los papeles tras partido de Santos en Brasil: explotó y no lo pudieron frenar

Los antecedentes de esta rivalidad se remontan a la liga francesa, cuando ambos jugadores militaban en el París Saint-Germain y el Olympique de Lyon. En 2020, Mendes resultó expulsado tras cometer una infracción sobre el atacante, a lo que el volante respondió en su momento señalando que el extremo solía exagerar las faltas.

Video del jugador colombiano que robó beso a Neymar en plena cancha: “Mi amor, mi amor”

El desplante y la respuesta en la cancha

La situación sumó un nuevo capítulo cuando las plantillas intercambiaron los tradicionales saludos antes del pitazo inicial. El referente del conjunto paulista extendió su mano hacia el mediocampista rival, pero el jugador del Vasco esquivó el gesto y continuó su trayecto hacia el terreno de juego.

Aunque no registró anotaciones, Neymar ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de Willian Arão y cobró la falta previa a la anotación de Luan Peres.

CLIMÃO ANTES DA BOLA ROLAR… 👀



No pré-jogo de Vasco x Santos, Neymar estendeu a mão para cumprimentar Thiago Mendes, mas ficou no vácuo. Os dois já carregam um histórico de tensão, então o reencontro começou daquele jeito! 😬🔥



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Frente al rendimiento del equipo, el delantero Gabriel Barbosa, autor del tercer tanto santista, reconoció el aporte de su compañero en el campo e indicó que es un jugador excepcional que facilita el trabajo de toda la plantilla. El atacante añadió que, si bien el equipo no depende de un solo nombre, contar con él representa una ventaja competitiva.

Declaraciones tras el partido y nueva normativa

Finalizado el compromiso, el exjugador del PSG se dirigió a los medios para abordar el desplante sufrido en los actos protocolarios y afirmó: “Para ser honesto, no me importa mucho ese tipo, para mí es un don nadie”. Asimismo, el jugador recordó la lesión sufrida en Francia y relató que el volante le rompió el tobillo a propósito, calificando su actitud como irrespetuosa.

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Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el astro brasileño continuó refiriéndose a las acciones del mediocampista y expresó que “él siempre es el que arma problemas y siempre intenta hacerse el duro”. El atacante santista enfatizó que lo más importante fue ganar y señaló que, antes de este cruce, nadie conocía el nombre de Thiago Mendes.

El primer jugador en cumplir la nueva regla

El compromiso también sirvió como escenario para el estreno de una nueva normativa del Brasileirão, diseñada para evitar la pérdida deliberada de tiempo. La regla establece que, si un portero recibe atención médica, un jugador de campo de su mismo equipo deberá abandonar el terreno durante un minuto.

"Vamos dar as mãos, 1, 2, 3..." 🎶



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Sobre el minuto 25, el guardameta Gabriel Brazão requirió asistencia médica tras recibir un golpe. En cumplimiento de la norma, Neymar fue el jugador elegido por su equipo para salir del césped temporalmente, convirtiéndose en el primer futbolista en acatar la medida.

Con la victoria en condición de visitante, el Santos alcanzó la línea de los 25 puntos, superando por dos unidades al Internacional, equipo que marca el inicio de la zona de descenso. Por su parte, el Vasco da Gama se mantuvo en la penúltima casilla de la tabla con 22 puntos.