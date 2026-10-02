Jerome Sanabria presumió el regalo que le dio James Rodríguez en Medellín: “Con cariño”

Jerome Sanabria, joven influencer y activista política, estuvo presente en el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputado en el Atanasio Girardot de Medellín, y luego recibió la camiseta firmada de James Rodríguez.

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A través de su cuenta de Instagram, Sanabria publicó las fotos de su encuentro con James y el mensaje que le dejó escrito en la prenda de colección. “Para Jerome, con cariño”, fue el mensaje del volante cucuteño junto a su firma característica.

“La más feliz del mundo gracias a ti, James Rodríguez. Soy del verde, soy feliz”, se lee en la publicación de Jerome Sanabria, en la que etiquetó al hoy jugador de Atlético Nacional.

Más allá de sus opiniones políticas, la joven influencer ha manifestado su afición por el fútbol profesional colombiano y, especialmente, por los colores de Nacional.

De hecho, estuvo presente durante la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo fichaje y publicó varias fotos en la sede de Guarne junto a otros jugadores como Franco Armani.

Se llevó una reliquia

Esta camiseta de James Rodríguez que terminó en manos de Jerome Sanabria es bastante especial, pues se trata de la prenda que usó en su primer partido como titular con Atlético Nacional.

El volante cucuteño había disputado anteriormente tres partidos contra Inter de Bogotá, Llaneros y Millonarios, pero en todos ellos ingresó desde el banco de suplentes.

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Ante la ausencia de varios titulares por lesión, James Rodríguez asumió la cinta de capitán y entró en la formación titular dispuesta por el técnico Lucas González.

James estuvo 73 minutos en el campo de juego, hasta que fue reemplazado por Juan Manuel Zapata. El experimentado volante recibió la ovación de la hinchada de Atlético Nacional y elogios de la prensa deportiva en Colombia.

James Rodríguez remata a puerta en el partido de Nacional vs. Junior Foto: @Davidjaragarcia

“Fue el tercer mejor jugador del partido. El mapa de calor de James es parecido al de Elías Cabrera; la diferencia es que tiene menos zonas de alta influencia. Tuvo una participación muy activa y es de los mejores partidos que le he visto a James en el último tiempo”, dijo Carlos Antonio Vélez en su columna de ‘Palabras Mayores’.

Eduardo Luis, narrador de Win Sports, también lo elogió: “No tenemos jugadores así en la Selección Colombia. Yo vengo del futuro y James la va a romper con Atlético Nacional; fue muy evidente que sí”.

El volante cucuteño dio la asistencia en el primer gol de Andrés Felipe Román y realizó cuatro pases clave durante el partido frente a Junior de Barranquilla. Su calificación fue una de las mejores de todo el equipo, lo que evidenció que aún conserva condiciones para triunfar en la Liga BetPlay.