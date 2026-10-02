Novia de Epa Colombia habló tras nueva audiencia y una frase suya encendió la expectativa: “A punto de culminar”

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, volvió a pronunciarse en redes sociales después de una nueva audiencia relacionada con el proceso que enfrenta la creadora de contenido por los hechos ocurridos durante las protestas del año 2019.

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El mensaje de Karol llegó luego de que se conociera que, durante la diligencia, las partes alcanzaron un acuerdo. Aunque la joven no entregó detalles sobre lo ocurrido ni explicó los términos de lo pactado, sí dejó claro cómo está viviendo este momento junto a Epa Colombia.

Esta vez, sus palabras estuvieron lejos de la polémica. Karol prefirió hablar desde la fe y la esperanza, dejando ver que ambas atraviesan esta etapa con paciencia y confianza.

“Dios es bueno todo el tiempo”, escribió en la publicación.

La pareja de Daneidy Barrera Rojas también reconoció que existen situaciones difíciles de entender, especialmente cuando las cosas no salen como se espera. Sin embargo, manifestó que decidió mantener la confianza pese a todas las circunstancias y a todo lo que están viviendo como familia.

Epa Colombia. Foto: Captura de pantalla

“Y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en ÉL”, escribió.

En medio de su reflexión, Karol aseguró que confía en que las dificultades tendrán una explicación y que, por ahora, solo queda esperar.

“Porque sé que Dios no abandona a sus hijos, no nos dejan vergüenza y siempre, de alguna manera, terminamos mostrando el porqué de todo”, señaló.

Lo que dijo la pareja de Epa Colombia aparece después de meses complejos para la creadora de contenido y empresaria, cuya situación judicial ha causado miles de reacciones y muestras de apoyo en redes sociales.

Durante este periodo, Karol ha acompañado públicamente a la empresaria y ha resaltado la importancia de permanecer unidas frente a las dificultades.

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas. Foto: Instagram @karolsamantaoficial

En esta ocasión, su mensaje tuvo un tono más tranquilo y personal. “Solo queda confiar, esperar y agradecer… porque Dios nunca falla”, escribió.

Además, una frase dejó entrever que para la pareja podría estar acercándose el cierre de esta etapa. “A punto de culminar esta dura…”, alcanzó a expresar Karol.

La joven no explicó qué viene ahora para Daneidy ni profundizó en el acuerdo alcanzado durante la audiencia. En cambio, optó por compartir una reflexión centrada en la paciencia y la fe que mantienen tanto ella como su familia, con la esperanza de que la creadora de contenido vuelva a casa a compartir con los suyos, sobre todo con su hija Daphne.

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El proceso de Epa Colombia se remonta a los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 y desde entonces ha tenido diferentes capítulos judiciales.

Por ahora, después de esta nueva audiencia, Karol Samantha dejó un mensaje que resume su postura frente al momento que atraviesan y refleja una gran esperanza en que el caso de su pareja llegue a su fin.