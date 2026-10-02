BTS en El Campín: así avanzan las filas de fanáticos para el concierto en Bogotá

A pocas horas de que BTS suba al escenario del estadio Nemesio Camacho El Campín, cientos de fanáticos han llegado a los alrededores del lugar para asegurar su ingreso al esperado concierto.

Más de 400 personas ya hacen fila, en muestra de la expectativa que existe entre los ‘army’, como se conoce a la comunidad de seguidores del grupo. Aunque se había informado que no estaba permitido acampar en la zona, varios fanáticos llegaron desde temprano y formaron filas a la espera de la apertura de puertas.

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BTS se presentará este viernes 2 y sábado 3 de octubre en Bogotá, en dos jornadas que reunirán a seguidores que esperan escuchar en vivo algunos de los temas más conocidos de la banda.

La organización estableció que las puertas del estadio se abrirán a las 4:00 de la tarde, mientras que el espectáculo está programado para comenzar a las 8:00 de la noche. Estos horarios, sin embargo, pueden estar sujetos a cambios según las determinaciones de los responsables del evento.

La recomendación para quienes todavía no han llegado es tener en cuenta las indicaciones oficiales y las condiciones de acceso antes de dirigirse al estadio. Al momento del ingreso se realizarán los respectivos controles de seguridad y los asistentes deberán cumplir con las normas establecidas para el concierto.

Las medidas buscan facilitar el ingreso de los miles de seguidores que asistirán a las dos fechas y mantener el orden en los alrededores de El Campín.

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Recomendaciones para ver a BTS en Bogotá. Foto: Getty Images

La presencia de fanáticos desde varias horas antes del inicio del evento refleja la expectativa que ha generado el regreso de BTS a los escenarios. Para muchos admiradores de la banda surcoreana, la jornada comenzó mucho antes de que se enciendan las luces del estadio y ahora la espera se concentra en las largas filas que avanzan hacia los distintos puntos de acceso para cada una de las localidades.

Durante las próximas horas se espera una mayor presencia de los fanáticos en la zona, por lo que quienes tengan entradas para el concierto deberán estar atentos a las instrucciones de la organización y a cualquier modificación relacionada con el ingreso.