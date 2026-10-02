Nana Calistar da su horóscopo para hoy 2 de octubre: hay advertencias para algunos signos

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este viernes 18 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de este viernes, 2 de octubre de 2026
- Aries
“Un viaje podría traer descanso y algo más sabroso. Hay oportunidad de vender por redes y una amistad podría despertar antojos. Aclara intenciones: no armes negocio ni romance nomás con ganas”.
- Tauro
“Un sueño fallido todavía tiene arreglo. Reserva tus planes y no renuncies por puro coraje. En el amor, conoce antes de clavarte: que bese rico no significa que sepa quererte bonito”.
TAURO – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Un sueño fallido todavía tiene arreglo. Reserva tus planes y no renuncies por puro coraje. En el amor, conoce antes de clavarte: que bese rico no significa que sepa quererte bonito …ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u
- Géminis
“Una noticia de viaje, familia o trabajo podría cambiar tus planes. Deja de esperar a quien se fue y aguas con los celos: un ‘¿ya comiste?’ no es declaración de amor ni un mensaje prueba de engaño".
- Cáncer
“Un amor del pasado podría querer entrada a tu recámara. Decide si deseas volver o nomás sentirte deseado. Pondrán a prueba tus límites y una compra rebajada podría salir cara. ¡No aflojes por presión!"
CÁNCER – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Un amor del pasado podría querer entrada a tu recámara. Decide si deseas volver o nomás sentirte deseado. Pondrán a prueba tus límites y una compra rebajada podría salir cara. ¡No aflojes por presión!...https://t.co/9FoP9M9L6u
- Leo
“Alguien mayor podría despertar curiosidad y noches sabrosas. No le inventes tragedia a una historia que apenas empieza. Que te tiemblen las piernas está rico; que te hagan dudar de tu valor, ya es otro asunto”.
- Virgo
“Una amistad podría presentarte a alguien que te mueva el tapete. Averigua si está disponible: para andar de tres ya está el molcajete. Una noticia de tu ex puede sacudirte; no decidas en pleno coraje”.
VIRGO – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Una amistad podría presentarte a alguien que te mueva el tapete. Averigua si está disponible: para andar de tres ya está el molcajete. Una noticia de tu ex puede sacudirte; no decidas en pleno coraje …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“Dos personas te atraen y tú quisieras encargar pareja sobre medida. No prometas lo que aún no sabes. Hay una oportunidad esperando respuesta: atiende tus pendientes antes de organizarle la vida al vecino”.
- Escorpio
“Un amor que no valoraste podría seguir en tu memoria. Si te acercas, lleva cambios, no solamente ganas de besarlo. Habla de lo que esperas en pareja: una revolcada no resuelve acuerdos pendientes”.
ESCORPIO – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Un amor que no valoraste podría seguir en tu memoria. Si te acercas, lleva cambios, no solamente ganas de besarlo. Habla de lo que esperas en pareja: una revolcada no resuelve acuerdos pendientes …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Sagitario
“Por mirar buena nalga podrías pasar por alto una compañía valiosa. Conoce a quien tienes cerca y no dejes que un chisme elija por ti. Cuando se acabe el arrimón, fíjate si todavía disfrutas la conversación”.
- Capricornio
“Un papel espera tu firma y tu relación espera atención. Podría llegar un pago: acomoda prioridades antes de gastarlo. Si tu pareja pide tiempo aclaren cuánto; el cariño no vive del recibo de luz pagado”.
CAPRICORNIO – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Un papel espera tu firma y tu relación espera atención. Podría llegar un pago: acomoda prioridades antes de gastarlo. Si tu pareja pide tiempo, aclaren cuánto; el cariño no vive del recibo de luz pagado …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Acuario
“Amor y negocios traen posibilidades, pero no exijas aplausos con dos pasos. Si tu pareja anda distante, conversa: quitarse la ropa puede ser más fácil que quitarse el orgullo. ¡Deja de vigilar al que te falló!“.
- Piscis
“Una amistad podría querer algo más y tu sazón abrir una oportunidad de negocio. No finjas una vida de lujo para gustar: mantener el personaje sale caro. Que te quieran como eres, hasta comiendo en el mercado”.
PISCIS – 02 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 2, 2026
Una amistad podría querer algo más y tu sazón abrir una oportunidad de negocio. No finjas una vida de lujo para gustar: mantener el personaje sale caro. Que te quieran como eres, hasta comiendo en el mercado …(ver mas:https://t.co/9FoP9M9L6u