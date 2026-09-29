Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el miércoles 30 de septiembre, su sobrina Betty B. Mercado se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este martes, 30 de junio. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las predicciones señalan un periodo de reflexión. Algunas inquietudes que permanecían en segundo plano podrían salir a la superficie y llevar a Aries a analizar cambios necesarios en su vida personal.

Números de suerte: 40, 14 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un momento favorable para resolver diferencias mediante el diálogo. Después de aclarar cualquier problema, podrían surgir posibilidades de trabajar en conjunto o emprender alguna actividad. También aparece un panorama positivo para acuerdos y contratos.

Números de suerte: 32, 1 y 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los estudios y el aprendizaje toman protagonismo. La mente estará especialmente activa, lo que facilitará asimilar nueva información. En el trabajo será importante prestar atención a los detalles, mientras que la salud también ocupará un lugar relevante.

Números de suerte: 28, 15 y 44.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La creatividad y la actividad intelectual estarán favorecidas. Leer, aprender, participar en juegos de agilidad mental o realizar actividades que exijan concentración puede resultar especialmente atractivo. La comunicación también tendrá un impulso importante.

Números de suerte: 11, 6 y 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El momento invita a revisar planes personales y evaluar si las decisiones actuales están realmente alineadas con las expectativas. Las conversaciones familiares que se han aplazado podrían encontrar un espacio para desarrollarse y evitar que las tensiones sigan acumulándose.

Números de suerte: 18, 50 y 3.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mercurio favorece la comunicación y la interacción con otras personas. Virgo podría involucrarse en actividades grupales, conocer gente nueva y encontrar oportunidades diferentes. También podrían aparecer posibilidades relacionadas con viajes o nuevos ambientes.

Números de suerte: 13, 5 y 43.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los negocios y la planificación financiera estarán entre las prioridades. Será una etapa para analizar diferentes opciones antes de tomar decisiones y pensar en el futuro. Tanto los asuntos materiales como aquellos relacionados con los valores personales tendrán importancia.

Números de suerte: 47, 3 y 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La comunicación tendrá un papel central. Escorpio contará, según el horóscopo, con mayor facilidad para expresar sus ideas y analizar sus propias decisiones. La concentración será clave para avanzar en proyectos que requieren atención y dedicación.

Números de suerte: 12, 8 y 39.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La necesidad de tranquilidad y espacio personal podría aumentar. Las predicciones favorecen actividades como meditar, escuchar música o alejarse por un momento del ruido cotidiano. Trabajar de manera independiente puede resultar más cómodo durante esta etapa.

Números de suerte: 31, 12 y 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los contactos profesionales tendrán especial importancia. Capricornio podría acercarse a personas o grupos capaces de aportar nuevas oportunidades para su carrera. La interacción con profesionales jóvenes también podría ampliar sus perspectivas.

Números de suerte: 16, 7 y 38.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los negocios relacionados con la comunicación aparecen favorecidos. También será un momento para conversar sobre asuntos laborales y plantear nuevas posibilidades profesionales o económicas. Las iniciativas destinadas a mejorar la carrera podrían encontrar un escenario positivo.

Números de suerte: 33, 26 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los estudios y el aprendizaje de temas nuevos estarán especialmente favorecidos. El interés por otras culturas, países y conocimientos diferentes podría aumentar. La jornada invita a explorar áreas que hasta ahora habían quedado por fuera de la experiencia habitual.

Números de suerte: 9, 1 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.