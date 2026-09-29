Dominica Duque volvió a llamar la atención de sus seguidores tras mostrar algunos momentos especiales de la celebración de su cumpleaños. La presentadora de entretenimiento de Noticias RCN compartió en Instagram una serie de fotografías y videos que permitieron conocer detalles de la reunión que disfrutó junto a personas cercanas.

Gobernadora del Chocó mostró a su novio en un inesperado momento; se detuvo a saludarlo en pleno video institucional

Entre las imágenes publicadas aparece un hombre con quien la periodista tendría actualmente una relación sentimental. Aunque Duque no ha confirmado públicamente la identidad de su supuesto novio, las fotografías dejaron ver la cercanía y complicidad que existe entre ambos.

La comunicadora decidió recopilar en un mismo carrusel varios momentos de la celebración, en los que también aparecen familiares y amigos que la acompañaron durante esta fecha especial. La publicación rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente por las imágenes en las que aparece junto al misterioso hombre.

No obstante, días después, varios medios nacionales afirmaron que la pareja de la exparticipante de MasterChef Celebrity era un reconocido empresario, integrante de una destacada familia del país.

¿Quién es el novio de Dominica Duque?

Se trata de Lorenzo Hernández, hijo de Mario Hernández, quien había captado las miradas por una antigua relación con Daniela Tapia, actriz colombiana.

El también empresario se ha dado a conocer trabajando con la marca de su padre, enfocándose en hacer crecer la casa de moda y joyería que lleva más de 30 años en el mercado.

Lorenzo es el hijo menor del empresario y a quien han estado preparando para que tome las riendas de la compañía a futuro. Actualmente tiene 33 años, cumplidos este 29 de septiembre. Se graduó de diseño gráfico en Londres, y allí dio un paso al diseño de interacciones.

Según recogió Revista Bocas, desde 2019 trabaja con su padre y se ubicó como el director creativo de la marca de moda. Estuvo construyendo el Capitanejo, que es la tipografía de Mario Hernández.

El hombre es fruto del segundo matrimonio del empresario, ya que del primero nacieron María Fernanda y Mario Hernández Pérez. Todos son accionistas y miembros de la junta directiva.

El trabajo del menor será darle continuidad a este legado, centrándose en aprender a llevar los proyectos, empleados y colaboraciones.