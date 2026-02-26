Gente

Dominica Duque no se quedó callada: así frenó a Carla Giraldo tras incómoda pregunta sobre Alejandro Estrada

Dominica Duque y Carla Giraldo protagonizaron un inesperado intercambio de palabras en vivo tras una pregunta sobre Alejandro Estrada.

Valentina Rueda Rodríguez

26 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
El intercambio entre Dominica Duque y Carla Giraldo que encendió las redes
El intercambio entre Dominica Duque y Carla Giraldo que encendió las redes Foto: x

Un momento de tensión se vivió recientemente durante la emisión de la sección de entretenimiento de Noticias RCN, cuando las presentadoras Carla Giraldo y Dominica Duque protagonizaron un intercambio de opiniones que no pasó desapercibido para la audiencia. El episodio tuvo como eje central el romance del actor Alejandro Estrada con Yuli Ruiz, ambos participantes del reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

La situación se desencadenó durante una conexión en directo entre el set de noticias y los conductores de ‘La casa de los famosos’. En medio del diálogo, Giraldo, conocida por su estilo directo y sin filtros, cuestionó a Duque sobre su opinión respecto al vínculo que Estrada mantiene dentro del encierro con su compañera Yuli Ruiz, recordando la sonada relación amorosa que tuvo en su momento Dominica y Alejandro.

El origen de la tensión en vivo

De acuerdo con lo observado en la transmisión, la incomodidad surgió cuando Carla Giraldo señaló que Dominica Duque estaba “yéndose por las ramas” al intentar responder a un interrogante sobre la nueva relación de su expareja. Ante este señalamiento, Duque optó por una respuesta firme que buscó marcar una línea profesional.

“Por eso soy comunicadora”, replicó Duque, enfatizando su formación académica y profesional para manejar temas de índole personal frente a las cámaras. El cierre del intercambio se produjo cuando la periodista lanzó un comentario tajante para dar por terminado el tema: “Yo juego tenis y ¡toma tu revés!”. Aunque el tono de la conversación mantuvo los márgenes de la etiqueta y la cordialidad, los gestos de ambas presentadoras evidenció una notable incomodidad.

Contexto: el fin del romance entre Estrada y Duque

Alejandro Estrada y Dominica Duque iniciaron una relación sentimental tras su participación en el concurso ‘MasterChef Celebrity’. A pesar de que la pareja se mostró sólida en redes sociales durante varios meses, el vínculo llegó a su fin a mediados de 2025.

Según declaraciones recogidas de sus canales oficiales, la ruptura se dio en condiciones amistosas. El propio Estrada confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales: “Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. No hubo drama ni conflicto”. Por su parte, Duque reiteró en diversas entrevistas que el ciclo se cerró “en muy buenos términos” y que se encontraba tranquila con la decisión.

Reacciones y polarización en la audiencia

Como es habitual en estos escenarios, el público no tardó en manifestar sus posturas. Por un lado, un sector de los internautas elogió la templanza de Dominica Duque, calificando su respuesta como “decente y contundente”. Por otro lado, seguidores de Carla Giraldo defendieron su rol como presentadora de un reality, donde la confrontación y la búsqueda de declaraciones directas forman parte esencial del formato.

Hasta el momento, ninguna de las dos presentadoras ha dado declaraciones adicionales o ha profundizado en lo sucedido, por lo que al parecer este cruce de palabras quedará como un momento de alta temperatura sin trascendencia alguna.

