José Gaviria habló de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y tiró pulla al gobierno Petro: “Una simple payasada”

La contienda por la Presidencia de Colombia continúa despertando interés y generando todo tipo de análisis a medida que se acerca la segunda vuelta electoral, instancia que definirá quién asumirá el liderazgo del país durante los próximos años.

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Tras los resultados de la primera jornada de votación, la atención de las campañas se ha concentrado en los millones de ciudadanos que no respaldaron ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. Este grupo de electores se perfila como uno de los factores más determinantes para el desenlace de la elección.

Mientras tanto, aumenta la expectativa por los debates, encuentros y espacios de discusión entre los candidatos, escenarios en los que los colombianos podrán conocer con mayor detalle las propuestas y proyectos que cada aspirante plantea para el futuro del país.

Entre las voces que se han pronunciado sobre el actual panorama político figura José Gaviria, reconocido productor musical y exjurado de Factor X. A través de sus redes sociales, el compositor resaltó la importancia de esta etapa de la campaña y señaló que será clave escuchar los argumentos, planteamientos y respuestas de los candidatos antes de tomar una decisión definitiva en las urnas.

No obstante, más allá de los análisis políticos, Gaviria también aprovechó para enviar un mensaje directo a sus seguidores. El productor insistió en que ningún sector debe confiarse ante los resultados de la primera vuelta y subrayó la necesidad de participar activamente en la próxima jornada electoral, destacando que cada voto podría ser decisivo en la definición de la Presidencia.

En un reciente post, el también compositor fue puntual en referirse a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, asegurando que era importante destacar el perfil que manejaba para esta contienda.

El famoso aseguró que el político era el vicepresidente que necesitaba el país, considerando que cumplía con aquellas características para guiar en equipo. Allí indicó que Mauricio Gómez debía ser un ministro dentro del gabinete, apuntándole a un buen grupo para gobernar.

Dicha decisión, mencionada por Abelardo de la Espriella en caso de quedar como mandatario, fue elogiada por el exintegrante del reality colombiano.

“Así como José Manuel Restrepo es el tipo de Vicepresidente que requiere y necesita un país, Mauricio Gómez es el tipo de Ministro que debe tener un gabinete”, escribió.

No obstante, no dudó en tirarle una pulla al gobierno de Gustavo Petro, asegurando que lo que se había hecho había estado mal y lo catalogó como “una payasada”.

“Lo que nos ha tocado en los últimos años, es una simple payasada”, agregó.