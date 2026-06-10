Elizabeth Loaiza denunció ataque a su cuenta de Instagram y expuso situación por tema contra gobierno Petro: “Me quieren callar”

Elizabeth Loaiza ha construido una trayectoria que va más allá del modelaje y la televisión. A lo largo de los años ha incursionado en distintos ámbitos, incluyendo el emprendimiento, las causas sociales, la política e incluso la aviación, consolidándose como una figura pública que suele generar conversación por sus opiniones y proyectos.

Sofía Petro sorprende a los empresarios y toma decisión para que voten por Iván Cepeda; Margarita Rosa no se quedó callada

La caleña alcanzó reconocimiento nacional e internacional gracias a su participación en importantes pasarelas y certámenes, pero también ha utilizado su visibilidad para hablar de experiencias personales que marcaron su vida. Entre ellas sobresalen los problemas de salud que enfrentó y el proceso que vivió tras las complicaciones derivadas de los biopolímeros, una situación que la llevó a convertirse en vocera de quienes han atravesado casos similares.

Además de su carrera profesional, la empresaria ha estado constantemente en el centro de la atención mediática debido a sus posturas frente a distintos temas de interés público. Sus comentarios y publicaciones en redes sociales suelen generar reacciones divididas entre seguidores y detractores, convirtiéndola en una de las personalidades más comentadas del entorno digital.

Sin embargo, recientemente, Elizabeth Loaiza denunció en SEMANA que había recibido un ataque cibernético por parte de sus detractores, quienes hicieron varias denuncias masivas para tumbarle su cuenta oficial de Instagram.

Aviso sobre cuenta de Elizabeth Loaiza Foto: Instagram @elizabethloaiza

Aviso sobre cuenta de Elizabeth Loaiza Foto: Instagram @elizabethloaiza

La modelo habló sobre lo ocurrido, exponiendo que esto ya le había pasado antes, precisamente durante el estallido social cuando la quisieron silenciar por hablar desde su ideología política.

“En el estallido social, por no estar de acuerdo con los paros que no dejaban pasar las ambulancias, que cerraban vías, que acababan con negocios e incendiaban el país, me cerraron cuatro veces el Instagram de mi empresa @thecbdusa. Recuerdo que hasta me bajé a pelear un día con personas que estaban cerrando una vía y me sacaron memes de que las carreteras eran mías”, comentó.

Elizabeth Loaiza mencionó que su perfil fue suspendido luego de compartir tres imágenes en las que respaldaba a Abelardo de la Espriella como candidato a la presidencia de Colombia, por lo que consideraba que esto era una jugada de “las bodegas” del gobierno actual.

“Nos quieren callar, nos quieren silenciar. Ya me lo habían hecho anteriormente en el estallido social, y ahorita bodegas de Petro queriéndolo silenciar a uno”, dijo.

“Esas tres fueron las últimas que compartí en Instagram y puse un copy, y mira me inhabilitaron la cuenta. Pero eso son ellos, lo quieren callar a uno a como dé lugar”, agregó.

Publicación de Elizabeth Loaiza Foto: Instagram @elizabethloaiza

Publicación de Elizabeth Loaiza Foto: Instagram @elizabethloaiza

La modelo aseguró que seguirá el proceso para recuperarla, pero tiene claro que nunca se quedará callada con su inconformidad.