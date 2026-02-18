Gente

Elizabeth Loaiza se pronunció por mensajes que el periodista deportivo Carlos Lajud le envió a su hija

Elizabeth Loaiza rompe el silencio sobre los mensajes que el periodista Carlos Lajud habría enviado a su hija, Ana Sofía Escrucería.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

18 de febrero de 2026, 7:29 p. m.
Elizabeth Loaiza revela detalles de su conversación con Carlos Lajud por mensajes a su hija
Elizabeth Loaiza revela detalles de su conversación con Carlos Lajud por mensajes a su hija Foto: x

La modelo y empresaria Elizabeth Loaiza hizo pública una situación que involucra a su hija menor de edad, Ana Sofía Escrucería, de 17 años, y al periodista deportivo Carlos Lajud, exjefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La denuncia, que cobró relevancia el pasado 17 de febrero de 2026, señala presuntos mensajes inapropiados enviados desde la cuenta personal del comunicador hacia la joven.

El origen de la denuncia en redes sociales

Ana Sofía Escrucería, quien ha iniciado una carrera en el modelaje siguiendo los pasos de su madre, utilizó sus plataformas digitales para exponer capturas de pantalla de una interacción con la cuenta de Instagram de Lajud. Según el relato de la joven, el periodista habría comentado una de sus historias temporales con preguntas insistentes sobre si ya poseía un perfil en plataformas de contenido para adultos.

En las pruebas publicadas por la menor, se observan frases como: “¿Cuándo el OnlyFans?” y “¿Ya tienes OnlyFans?”. Ante esto, Escrucería respondió de forma contundente: “Qué asco, Carlos. ¿Qué opinaría tu mujer de esto?”.

Tras la viralización de estas capturas, el periodista eliminó sus perfiles en Instagram y Facebook, sin emitir inicialmente un comunicado público.

Elizabeth Loaiza habló con SEMANA del caso de su hija

Elizabeth Loaiza, quien se encontraba en Nueva York por compromisos laborales al momento de los hechos, habló con SEMANA y confirmó que hizo una verificación y, efectivamente, los mensajes del periodista fueron enviados a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, él habría argumentado que otra persona hizo uso de su perfil para hablar con la menor de edad, sugiriendo que podría tratarse de un intento de terceros para perjudicar su imagen.

¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

La situación ha generado una ola de reacciones en el entorno del periodismo deportivo. Alejandro Pino Calad, el director de Publimetro Colombia, se pronunció a través de la red social X, recordando cuestionamientos previos hacia la gestión de Lajud en la FCF.

Cabe recordar que el comunicador ya había enfrentado señalamientos en el pasado, relacionados con presunto acoso y censura durante su paso por la entidad deportiva.

Hasta el momento, Loaiza ha indicado que no se han instaurado acciones judiciales formales contra el periodista, aunque la denuncia pública se mantiene firme. Lajud, por su parte, mantiene sus redes sociales desactivadas y no ha entregado declaraciones adicionales a otros medios de comunicación para contrastar la versión de la supuesta suplantación o acceso no autorizado a sus cuentas.

