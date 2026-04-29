María José Martínez destapó abuso sexual en famoso ‘reality’: “Me metió la mano en la camiseta”

En medio de la ola de denuncias que ha sacudido a la industria de los medios en Colombia en las últimas semanas, la escritora, periodista y actriz María José Martínez decidió contar su propia experiencia.

La reconocida figura del mundo del entretenimiento se confesó en entrevista con Tatiana Franko para el programa digital Vos podés, donde relató un episodio de abuso sexual que habría vivido durante su participación en un reconocido reality de televisión.

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Su testimonio se suma a una red de periodistas y trabajadoras que han comenzado a visibilizar situaciones similares dentro de un entorno que, según ella misma dijo, históricamente ha estado dominado por hombres.

“Es normal que, en general, los ambientes laborales estén dominados por hombres y los medios de comunicación no son la excepción (…) en la punta, casi siempre hay hombres”, afirmó.

Aun así, destacó el valor de quienes han alzado la voz: “Estoy celebrando que por fin se haya abierto este tema (…) y estoy infinitamente agradecida con esas jovencitas que no se dejaron y que rompieron los ciclos”.

La actriz compartió detalles de su caso en reciente entrevista. Foto: x

Martínez ha estado ligada a la televisión desde muy temprana edad. Su carrera comenzó cuando tenía apenas 15 años en la telenovela Conjunto cerrado de RTI y, posteriormente, participó en producciones como La ponera, Por qué diablos y Tu voz estéreo.

Aunque inició estudios en publicidad, decidió no terminarlos para enfocarse en la actuación, campo en el que consolidó su trayectoria.

Sobre el programa en cuestión, confesó que no era un formato que le llamara la atención en un primer momento. Sin embargo, aceptó al encontrar la gastronomía como un arte del cual quería obtener conocimiento.

“Yo nunca había querido hacer realities porque me parecía que el ambiente era tóxico (…) pero yo dije: ‘Este es muy bonito, lo voy a hacer’”, recordó.

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De hecho, indicó que la experiencia le dejó aprendizajes personales importantes: “Fui descubriendo cosas mías que no sabía que tenía (…) la maravilla que es cocinar, cocinar es arte, transformación, es alquimia”.

Sin embargo, todo cambió una noche, en la que según sus palabras, habría sido intimidada por uno de los miembros del programa.

María José explicó que, por decisión propia, suele evitar espacios donde el consumo de alcohol es protagonista, por lo que prefirió retirarse temprano a su habitación para descansar y prepararse para la jornada siguiente. Fue allí donde un integrante de la producción llegó en estado de embriaguez.

“Saca el teléfono y me dice: ‘Acaba de llegar la prueba de mañana; si me deja entrar, le digo qué es’”, contó.

Agregó: “Yo supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de llegar mucho más adelante. Le dije que no, que me iba a acostar a dormir (…) me preguntó si estaba segura y empezó a caminar hacia mí”.

La situación escaló rápidamente, pues, pese a la respuesta de la actriz, el hombre decidió caminar hacia ella. Aunque logró pedirle que se retirara, el hombre insistió. “Se devuelve, me mete la mano por la camiseta, me da un beso esquineado y se va, descarado”, denunció.

Aunque no reveló la identidad del presunto agresor, Martínez señaló que se trata de un presentador que ya no hace parte del programa. “Sé que es por eso, pero él se da el lujo de decir que es porque renunció”, afirmó.