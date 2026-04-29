Luego de su cruda denuncia por acoso, María José Martínez lanza contundente mensaje: “El tiempo de Dios es perfecto”

La actriz y locutora colombiana María José Martínez ha generado gran asombro en la industria del entretenimiento tras revelar detalles de un presunto caso de abuso sexual ocurrido durante las grabaciones de un reconocido reality. En una reciente entrevista concedida al programa ‘Vos Podés’, Martínez no solo relató el incidente con un presentador del formato, sino que cuestionó severamente la respuesta institucional del canal de televisión frente a su denuncia.

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Según las declaraciones entregadas por Martínez, el incidente habría ocurrido en la privacidad de un hotel durante una jornada de grabación en exteriores. La actriz describió una situación en la que un presentador del programa, cuya identidad no ha sido confirmada judicialmente en este contexto, la habría acorralado en su habitación.

“Me doy cuenta de que estoy contra la cama con este tipo enfrente y le dije: ‘No, por favor, sálgase’”, narró la actriz en el espacio dirigido por Tatiana Franko.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto habría realizado tocamientos indebidos bajo su ropa antes de abandonar el lugar. Martínez enfatizó que la gravedad de lo sucedido fue puesta en conocimiento de la producción de manera inmediata, esperando una respuesta acorde a la situación.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Martínez apunta a la presunta obstrucción de justicia y la falta de rutas de protección para el talento humano.

Martínez sostiene que se le prohibió formalizar la denuncia de acoso sexual y que el argumento recibido fue que el presunto agresor “no se había podido aguantar” debido a la apariencia física de la actriz. Esta afirmación pone de manifiesto un vacío importante en los protocolos éticos y de seguridad de los formatos de telerrealidad en Colombia, donde el aislamiento y las jerarquías de poder pueden vulnerar la integridad de los participantes.

Tras la emisión del capítulo donde hizo estas revelaciones, Martínez utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de resiliencia y espiritualidad. A pesar del impacto mediático que han generado sus palabras, la actriz ha mostrado una postura de paz interior, alejándose del revanchismo.

María José Martínez reaparece con inesperado mensaje: "El tiempo de Dios es perfecto" Foto: x

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La frase “El tiempo de Dios es perfecto”, publicada por la actriz, ha sido interpretada por sus seguidores como un avance de su proceso de sanación. Para Martínez, el hecho de poder hablar públicamente sobre estos hechos ocho años después responde a un cambio en el contexto social, donde existe una mayor apertura para cuestionar el abuso de poder y apoyar a las víctimas.

No es la primera vez que la industria televisiva se ve envuelta en debates sobre el manejo de casos de acoso. Sin embargo, el testimonio de María José Martínez es particularmente relevante por señalar directamente a la estructura de un reality show de alto rating.