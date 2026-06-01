Sabrina Carpenter atraviesa un delicado momento luego de que se diera a conocer que tuvo que recurrir a la justicia para protegerse de un hombre que, presuntamente, la ha estado acosando durante los últimos días.

La información fue revelada por el portal estadounidense TMZ y rápidamente generó preocupación entre los seguidores de la artista, quien actualmente es una de las figuras más populares de la industria musical.

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La cantante, reconocida por éxitos como Espresso, Please Please Please y Feather, habría solicitado medidas urgentes de protección después de que un individuo intentara ingresar a su residencia en Los Ángeles.

Ante la gravedad de los hechos, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles decidió concederle una orden de restricción temporal mientras avanza el proceso judicial.

Según los documentos citados por medios internacionales, el hombre fue identificado como William Applegate, de 31 años. Sabrina Carpenter aseguró ante las autoridades que no conoce al sujeto y que nunca ha tenido ningún tipo de relación o contacto con él.

De acuerdo con la información divulgada, los hechos comenzaron el pasado 23 de mayo, cuando el individuo habría logrado acercarse a la propiedad de la cantante tras ingresar por una zona vecina. Su objetivo, según el reporte, era evitar los sistemas de seguridad instalados alrededor de la vivienda.

Una vez llegó a la entrada principal, el hombre intentó abrir la puerta sin autorización. Al no conseguirlo, comenzó a tocar el timbre de manera insistente. Todo quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la residencia, material que posteriormente fue utilizado como evidencia dentro del caso.

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La situación se volvió aún más preocupante cuando el equipo de seguridad de Carpenter intervino. Según los reportes, el sujeto se negó a retirarse del lugar y afirmó que conocía a la cantante y que ella supuestamente lo estaba esperando.

Debido a su comportamiento, fue necesaria la presencia de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes finalmente lo arrestaron por allanamiento de morada.

Sin embargo, el incidente no terminó con la captura. Menos de un día después de recuperar la libertad, el hombre habría regresado a los alrededores de la vivienda. Las autoridades señalaron que permaneció varias horas vigilando la zona desde su vehículo y que volvió a acercarse a la propiedad en los días siguientes, lo que obligó a nuevas intervenciones policiales.

Ante la repetición de estos comportamientos, Sabrina Carpenter decidió tomar medidas más contundentes para garantizar su seguridad y la de las personas que viven con ella. Por esa razón, solicitó formalmente una orden de alejamiento.

La medida fue aprobada de manera temporal y, de acuerdo con la decisión judicial, William Applegate no podrá acercarse a menos 91 metros, de los afectados ni del inmueble.