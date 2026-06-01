Alcalde Carlos Fernando Galán agradece a la Selección Colombia por despedirse en Bogotá rumbo al Mundial tras partido con Costa Rica

En la tarde de este lunes, 1 de junio, la Selección Colombia disputó su compromiso de despedida en territorio nacional previo a su viaje a la Copa del Mundo 2026. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, registrando el ingreso total de los aficionados autorizados para las tribunas de la capital.

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La realización de este partido en el escenario deportivo de Bogotá estuvo bajo evaluación durante las últimas semanas. Esto ocurrió luego de que la administración distrital decidiera no habilitar el estadio para el juego de ida de los octavos de final de la liga local entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

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Dicha determinación se fundamentó en la falta de disponibilidad de unidades de la Policía Nacional para garantizar el orden público, debido a la coincidencia de las fechas con la celebración del Día de la Madre.

⚽️ Fiesta, celebración y goles, así se vivió el partido entre la Selección Colombia y Costa Rica en el estadio El Campín, en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f



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No obstante, la alcaldía Bogotá ratificó posteriormente las garantías de seguridad para el compromiso de la escuadra nacional.

Desarrollo del partido y balance en el campo

En la cancha, el equipo colombiano superó al seleccionado de Costa Rica con un marcador final de 3 goles a 1. Las anotaciones del conjunto local fueron ejecutadas por Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que el descuento para el equipo centroamericano lo marcó el jugador Soto.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



Victoria de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores en su amistoso 🆚 🇨🇷



🇨🇴 3-1 🇨🇷

⚽️ Davinson Sánchez, Luis Díaz, Luis Suárez #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/wOWIUOJ2tw — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2026

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presenció el desarrollo del juego desde la zona de palcos del estadio. Tras finalizar los noventa minutos, el mandatario local emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales de comunicación para resaltar la gestión logística que permitió el traslado del plantel a la capital.

“Hicimos todo para traer a la Selección Colombia para que se despida aquí, en El Campín”, manifestó Galán. El mandatario distrital añadió que la escuadra nacional representa a todos los ciudadanos y que la infraestructura de Bogotá sirvió como sede adecuada para el evento. “Gracias a la selección por despedirse de Colombia aquí en nuestra ciudad”, concluyó.

La @FCFSeleccionCol se merecía una buena despedida y eso le dimos en Bogotá. Vamos con toda en el mundial!! pic.twitter.com/qLMmrYaNaP — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 2, 2026

Próximos compromisos en el calendario

El equipo colombiano cerrará su fase de preparación previa al torneo internacional el próximo domingo 7 de junio a las 6:00 p.m., cuando enfrente en un partido amistoso a la selección de Jordania.

Posteriormente, el plantel iniciará su participación oficial en la Copa del Mundo 2026, donde quedó emparejado en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.