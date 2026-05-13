El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recibió en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la tarde de este miércoles, 13 de mayo.

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Durante el encuentro, ambos realizaron un análisis de las operaciones que se han llevado a cabo con la colaboración de ambas partes, además de revisar la integración tecnológica que permite fortalecer la seguridad en la capital de la República.

El mandatario local resaltó la importancia de que la Fiscalía General conozca de primera mano los avances en infraestructura digital que se han implementado.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Es una oportunidad para que la Fiscalía observe cómo se ha fortalecido el C4 en este gobierno, logrando conectar más cámaras e incorporar tecnología para aportar a la lucha contra el delito”, señaló el mandatario.

Además, enfatizó que Bogotá pone las herramientas del C4 al servicio de la Fiscalía para que el trabajo conjunto sea más eficaz frente a la delincuencia que se presenta en la ciudad.

Trabajo en conjunto

Por su parte, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó que esta visita hace parte de un recorrido nacional para revisar modelos de seguridad y optimizar la articulación institucional.

Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La funcionaria dijo que estas herramientas tecnológicas no solo hacen más rápida la respuesta ante un delito, sino que también mejoran las capacidades de investigación judicial. “Muy bien por la apuesta tecnológica y ahí estamos haciendo esfuerzos articulados”, afirmó Camargo.

Durante el recorrido, se discutió la necesidad de pasar de la recopilación de datos a la acción en el territorio. El alcalde Galán subrayó que el objetivo es fortalecer la capacidad de reacción frente a situaciones que ocurren en tiempo real para garantizar una mayor efectividad policial. Este enfoque busca que las herramientas digitales no se limiten únicamente al análisis posterior, sino que permitan intervenciones inmediatas.

¿Qué es el C4 de Bogotá?

Es un centro que opera como el eje de seguridad y emergencias de la ciudad, integrando la gestión de la Línea 123 y el monitoreo de más de 13.000 cámaras públicas y privadas.

Para este 2026, el centro ha incorporado analítica de video forense, lo que permite procesar horas de grabación en minutos e identificar vehículos de manera automatizada.

Hoy recorrimos, junto a la Fiscal General de la Nación, el Centro de Comando y Control de Bogotá - C4.



Le mostramos las capacidades que tiene la ciudad para combatir el delito, con herramientas como cámaras y analítica de video, y conversamos sobre cómo usarlas en el trabajo… pic.twitter.com/OT4uQROjwq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 14, 2026

La coordinación conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Policía, los bomberos y Salud permite acortar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente reportado por la ciudadanía. El sistema incluye tecnologías avanzadas como geolocalización y canales de comunicación silenciosos para atender emergencias.

De esta manera, el C4 se consolida como una central de gestión de datos orientada a la prevención del delito y a la mejora de la convivencia ciudadana en Bogotá.