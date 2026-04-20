Tras los hechos que se presentaron el pasado domingo 18 de abril en la grabación de la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, en los cuales tres personas perdieron la vida, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llevó a cabo una reunión extraordinaria de seguridad.

Alcalde Galán citó consejo de seguridad extraordinario tras el triple asesinato en el centro de Bogotá

Dicho encuentro tuvo la presencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ); la Policía de Bogotá; la Décima Tercera Brigada del Ejército, y la Fiscalía General de la Nación, con lo que se busca un trabajo en conjunto que dé solución al problema de la inseguridad en Bogotá.

Por ello, la tarde de este lunes 20 de abril, el alcalde encabezó una rueda de prensa donde se estableció una coordinación de acciones frente a nuevas dinámicas delictivas en Bogotá.

Durante la reunión, el mandatario enfatizó la determinación de las autoridades en la persecución del crimen. “Estamos trabajando en equipo y no vamos a renunciar por ningún motivo a la lucha contra la delincuencia en Bogotá. No vamos a dar un paso atrás”, afirmó Galán.

El Distrito reiteró que, aunque se requieren reformas normativas para sancionar la reincidencia, la prioridad actual es la efectividad en la recuperación de la seguridad.

Esclarecimiento de casos recientes

Las autoridades revisaron los sucesos de mayor impacto ciudadano ocurridos en los últimos días, precisando que varios de ellos no correspondieron a hurtos, sino a ataques dirigidos.

“Es clave entender correctamente cada caso para enfrentarlo de manera eficaz; algunos hechos no son hurtos, sino ataques dirigidos”, explicó el alcalde.

El pasado 13 de abril se presentó un ataque sicarial en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Foto: Semana

Usaquén: Se confirmó un ataque sicarial relacionado con dinámicas criminales externas. Uno de los implicados, capturado recientemente, contaba con detención domiciliaria y una orden de captura vigente al momento del crimen.

Se confirmó un ataque sicarial relacionado con dinámicas criminales externas. Uno de los implicados, capturado recientemente, contaba con detención domiciliaria y una orden de captura vigente al momento del crimen. Gran Granada: La investigación determinó una agresión focalizada contra el propietario de un establecimiento comercial, descartando el robo como móvil principal.

La investigación determinó una agresión focalizada contra el propietario de un establecimiento comercial, descartando el robo como móvil principal. Santa Fe: El incidente derivó de la acción de una persona con posibles afectaciones de salud mental que atacó a un equipo de producción audiovisual.

El incidente derivó de la acción de una persona con posibles afectaciones de salud mental que atacó a un equipo de producción audiovisual. Caso Fredy Santiago: En el evento ocurrido en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, se ratificó que se trató de un hurto con violencia. Las autoridades avanzan en la identificación de un joven que habría actuado de manera oportunista.

Desafíos frente a la delincuencia ‘freelance’

El Distrito alertó sobre una transformación en las estructuras criminales de la ciudad. Según el análisis de inteligencia, actualmente se observa una mayor flexibilidad en la operatividad delictiva.

“Hoy vemos una especie de delincuencia ‘freelance’, donde los individuos se agrupan para cometer delitos específicos, lo que representa nuevos desafíos para la investigación”, indicó Galán.

Por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, reportó la recuperación de ocho vehículos hurtados en la última semana. El oficial instó a la ciudadanía a reportar comportamientos inusuales de ocupantes en vehículos particulares para facilitar la reacción policial.

Limitaciones estructurales y tecnología

El secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió sobre la disponibilidad de armas y la informalidad como factores que facilitan la criminalidad.

“Las normas actuales no son lo suficientemente robustas para enfrentar el hurto con violencia en las condiciones actuales”, señaló Restrepo, subrayando la necesidad de frenar los flujos de ingreso de armamento al país.

Finalmente, la administración distrital destacó el uso de tecnología para la judicialización. Con el apoyo de patrullajes mixtos junto al Ejército Nacional y el monitoreo de más de 14.000 cámaras, el Distrito busca mejorar los tiempos de captura.

El alcalde Galán concluyó reafirmando que cada delito será investigado rigurosamente para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.