Manifestaciones y movilizaciones en Bogotá del 28 de abril al 1 de mayo: puntos de concentración y horarios

La Alcaldía de Bogotá ha difundido el cronograma de marchas y manifestaciones previstas entre el 28 de abril y el 1 de mayo. Saber de los puntos de concentración y los horarios ayuda a que las personas que viven en la capital puedan planificar sus recorridos para evitar retrasos en sus desplazamientos.

Gobernador Jorge Emilio Rey se pronuncia sobre reapertura de la vía Mosquera-La Mesa

Las autoridades especificaron que, dada la magnitud de algunas de las movilizaciones, se podrían presentar afectaciones en el sistema de transporte público de la ciudad, bien sea en las troncales de TransMilenio o en las rutas TransMiZonales.

Las jornadas contarán con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), con las gestoras y los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, quienes serán los encargados de velar por la protección al derecho de la protesta pacífica y, de igual modo, ayudar a que haya una buena convivencia en el espacio público durante las manifestaciones.

Se esperan diferentes movilizaciones en la capital durante estos días. Foto: Concejal Humberto Papo Amín

Cronograma de manifestaciones

Martes 28 de abril

Plantón por Carolina Garzón Ardila: se realizará a las 9:30 a. m. al frente de la sede de la Cancillería centro, ubicada en la calle 10 n.° 5-51, en la localidad de La Candelaria.

se realizará a las 9:30 a. m. al frente de la sede de la Cancillería centro, ubicada en la calle 10 n.° 5-51, en la localidad de La Candelaria. 20 años Movice: a partir de las 10 a. m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la calle 26 con carrera 19, en la localidad de Los Mártires.

a partir de las 10 a. m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la calle 26 con carrera 19, en la localidad de Los Mártires. Conmemoración del estallido social: se realizará a las 3 p. m. teniendo como punto de concentración la Casa Memoria Suba, en la carrera 125B con calle 131A, y tendrá como destino la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, en cercanías al Portal Suba de TransMilenio.

se realizará a las 3 p. m. teniendo como punto de concentración la Casa Memoria Suba, en la carrera 125B con calle 131A, y tendrá como destino la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, en cercanías al Portal Suba de TransMilenio. 28A: cinco años del estallido social, tiene punto de concentración a las 5 p. m. en la calle 80 con carrera 102, en frente de la Bahía Puente Tierra del Sol. No tiene destino confirmado.

Viernes 1 de mayo

Marcha Día del Trabajo: a las 10 a. m. tiene como punto de concentración la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, específicamente en la carrera séptima entre calles 11 y 10.

Se acerca la movilización tradicional del Día del Trabajo en Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Desde la Alcaldía se ha insistido en la importancia de estar informados a través de la página web oficial que desde allí se ha propuesto para este fin.

Estos son los más de 6 barrios de Usaquén que se valorizarán tras la adjudicación del alcalde Galán

Se recomienda a las personas que tienen pensado asistir a estas movilizaciones hacerlo de manera pacífica, pues de ese modo se garantiza la seguridad e integridad de todas las personas que participan de estas.