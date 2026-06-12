Tensión en pleno entrenamiento de Selección Colombia: jugador acabó en el suelo tras dura entrada

El pasado 11 de junio se viralizó por redes una imagen de Juan Camilo El Cucho Hernández en el suelo. El delantero de la Selección Colombia, según informan desde México, acabó tirado y con evidentes gestos de dolor debido a un duro golpe en un entrenamiento.

🚨🇨🇴SE ENCENDIERON LAS ALARMAS EN COLOMBIA



El delantero “Cucho” Hernández sufrió un golpe por parte de su compañero y se mostró con dolor tras el choque pic.twitter.com/cAimMbxV1p — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 11, 2026

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Sin embargo, instantes después hubo un parte casi inmediato de tranquilidad. Reportaron que al Cucho Hernández lo atendieron y pudo reincorporarse, tal y como se ve en videos que tomaron periodistas asistentes al mencionado entrenamiento del combinado cafetero.

SOLO FUE UN SUSTO🇨🇴😮‍💨



Tras el choque que tuvo “Cucho” Hernández, fue atendido por parte del staff y se recuperó sin problemas



El delantero se reintegró al entrenamiento https://t.co/nTBzUnrNpI pic.twitter.com/644uM85Q5Y — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 11, 2026

Ningún canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol ha informado sobre la lesión de algún futbolista del equipo. Por el contrario, en las tomas de este viernes 12 de junio se observa a Juan Camilo Hernández trabajando a la par de sus compañeros.

La Selección Colombia se prepara en México

Mediática acabó siendo la noticia sobre la llegada de la Selección Colombia a Guadalajara, México. Ese será el campamento base del combinado tricolor, que alista motores para lo que será su debut contra Uzbekistán el próximo 17 de junio.

Con la nómina a pleno, más allá de una molestia que sufrió Jhon Córdoba, la cual ya quedó atrás, Néstor Lorenzo trabaja para encontrar el planteamiento ideal en busca de tres puntos de oro en la primera fecha.

“La Selección Colombia Masculina de Mayores retomó sus actividades en el predio deportivo del Atlas FC, completando una nueva sesión de entrenamiento de alta intensidad”, cuenta la FCF en su web oficial este viernes 12 de junio.

Y añaden: “La jornada inició a las 10:00 a.m. con una fase de activación, utilizando foam rollers y ejercicios de fortalecimiento con bandas elásticas. Posteriormente, el equipo desarrolló secuencias de pases enfocadas en la precisión, la ejecución de paredes y la triangulación mediante el concepto de tercer hombre”.

Una de las grandes dudas que hay en el posible planteamiento de Lorenzo es el mediocampo. El estratega argentino tiene varias opciones, como los ya fijos Jefferson Lerma y Richard Ríos, así como también Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta.

“Para concluir la práctica, el plantel se dividió en cuatro grupos con el objetivo de trabajar la fase defensiva de manera específica. En este bloque se priorizó la resolución de situaciones de inferioridad numérica a través de duelos tácticos de 1 contra 1, 2 contra 1 y 3 contra 2. El combinado nacional continuará su preparación este sábado 13 de junio con una sesión a puerta cerrada”, sentenció la Federación Colombiana de Fútbol.