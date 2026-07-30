La Fifa ha trasladado al Barcelona la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por los supuestos contactos del club azulgrana con el delantero argentino Julián Álvarez.

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Fuentes del Barça confirmaron a AFP la recepción de la notificación del órgano rector del fútbol mundial.

Según la prensa local, la Federación Española de Fútbol también habría abierto un expediente para examinar el caso, pero ningún portavoz estaba inmediatamente disponible para confirmar la información.

El Atlético de Madrid había adelantado en junio pasado que denunciaría al Barça por sus supuestos contactos con el delantero argentino, que tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2030. Esto se habría producido fuera de los plazos que se contemplan para ello.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, está en la órbita del Barcelona. Foto: Getty Images

El consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, había anunciado esa demanda tras las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo salir del club.

“Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, dijo el futbolista el 22 de junio tras el partido de su selección contra Austria en el Mundial 2026.

La Araña no precisó, sin embargo, cual sería su destino predilecto.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió a principios de julio que el club azulgrana había hecho una oferta por el atacante.

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“Hicimos una oferta al Atlético”, había afirmado tras el acto de su proclamación como presidente del Barça el 1 de julio, tras ganar las elecciones.

Según los medios, el Barça habría ofrecido 100 millones de euros por Julián Álvarez, que llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City por cerca de 85 millones de euros.

Laporta reconoció que el Atlético le comunicó que no estaba dispuesto a vender y advirtió que la oferta no sería “ilimitada en el tiempo”.

Julián Álvarez, jugador de la Selección Argentina. Foto: Getty Images

“No queremos transferirlo no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni de 200”, afirmó, por su parte, Gil Marín en una entrevista con los medios del Atlético.

Por el momento, parece que hay mucha tela por cortar en este asunto y que la relación entre los clubes no es la mejor.