Jhon Arias se retorció de dolor: video de la criminal entrada que pudo partir su pierna

En la noche del pasado miércoles, Jhon Arias fue titular con Palmeiras vs. Vitória durante el partido válido por la fecha 21 en el Brasileirao.

Quien fue uno de los más destacados de la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026 trasladó su gran momento a su club. En el triunfo de los suyos por 0-4 a domicilio, el extremo se hizo presente con el tercer gol.

🇨🇴 GOLAZO de Jhon Arias. El colombiano marcó el 3-0 de #Palmeiras en su visita a #Vitória, al 70’, por el Brasileirão



👀 Es la cuarta anotación del extremo en lo que va de la Liga pic.twitter.com/QQOYkvlrBB — Pipe Sierra (@PSierraR) July 30, 2026

Al minuto 70 se inventó una jugada personal y quedó de frente al pórtico rival. Allí, al ver que tenía la chance de marcar, no dudó, y remató de inmediato, logrando superar al golero local, que no logró frenar el potente remate.

Para Arias fue la certificación de otro gran juego que hizo en el Verdão. Esta vez fue calificado con una puntuación de 8.1, convirtiéndose en la figura de los suyos.

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Para los medios de comunicación, al cierre del juego era relevante tener sus palabras y Jhon accedió. En la entrevista resaltó: “Era importante vencer hoy aquí”.

“Había que venir aquí a conseguir esos tres puntos y continuar firmes en el liderato”, analizó sobre la permanencia en la punta del rentado local.

“Estamos felices por haber conseguido ganar”, finalizó satisfecho del trabajo realizado.

No todo fue alegría para Arias

Jhon Arias estuvo cerca de irse retirado en camilla y generar gran preocupación para la Selección Colombia, luego de una entrada criminal por parte de un rival que le puso los taches en su gemelo izquierdo.

El volante conducía el balón hacia el pórtico contrario, cuando apareció el defensor rival con una barrida para hacerse con el balón. Si bien Cacá tomó posesión de la esférica, al mismo tiempo se llevó la pierna del colombiano.

🟥 Cacá levou cartão vermelho após entrada em Jhon Arias. O árbitro Alex Gomes Stefano foi ao VAR e entendeu que houve jogo brusco grave. ⁣

⁣#brasileirão pic.twitter.com/myM6zHm2pf — ge (@geglobo) July 30, 2026

La fortaleza del cruce se consideró desleal y tuvo la intervención inmediata del VAR, que determinó una roja para el jugador de Vitória. Alex Gomes Stefano, juez central del partido, se la mostró y Arias celebró la determinación.

De haber estado la pierna de Jhon en el piso, la situación para el cafetero habría sido peor. Afortunadamente, la fortaleza del colombiano le dio solo para que estuviera retorciéndose algunos minutos y luego se pudiera reintegrar al juego.

Dejó atrás al ‘Tino’ Asprilla

En un constante ascenso va la carrera de Arias en Brasil. De acuerdo a las estadísticas de los nacionales en dicho país, Jhon ya se ubica como el octavo jugador cafetero que más victorias ha logrado en el campeonato brasileño.

Quien está al mando de dicho listado es Richard Ríos, que consiguió un total de 77 en su paso por Palmeiras. El segundo es León Darío Muñoz con 66 y de tercero aparece Miguel Ángel Borja, quien logró 65.

Jhon Arias, de Palmeiras, se reencontró con el gol en el Brasileirao vs. Vitória. Foto: Getty Images

Así se completa el top 10 de triunfos colombianos en Brasil:

Freddy Rincón: 42 partidos.

Eduard Atuesta: 40 partidos.

Pablo Armero: 34 partidos.

Yerry Mina: 30 partidos.

Jhon Arias: 20 partidos.

Faustino Asprilla: 19 partidos.

Harold Lozano: 7 partidos.

Luego de dejar atrás a Faustino ‘Tino’ Asprilla, ahora Arias persigue la marca que tienen Yerry Mina y Pablo Armero.