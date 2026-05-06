Sigue la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. Colombia se alista para la cita orbital en donde tendrá que medirse a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la fase de grupos inicial.

Néstor Lorenzo por estos días ultima detalles de lo que será la convocatoria. Si bien parecen ya haber muchos nombres fijos, es necesario el seguimiento exhaustivo para saber en qué nivel llegan a la cita orbital.

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Uno que está teniendo un rendimiento parejo desde su vuelta de Europa a Sudamérica es Jhon Arias. La decisión de regresar de Inglaterra a Brasil meses antes de la Copa del Mundo, fue uno de sus movimientos más acertados.

Los datos que suma con el Verdao hasta la fecha avalan que haya dejado la mejor liga del mundo, por estar nuevamente en el país donde ya se había convertido en ídolo de Fluminense hace unas cuantas temporadas.

Hoy día siendo parte de Palmeiras, se ha ganado un lugar en el once que dirige Abel Ferreira. Durante la última salida, por Copa Libertadores, el volante ayudó a la victoria de los suyos en condición de visita ante Sporting Cristal de Perú.

🇨🇴🧠 ASISTENCIA DE JHON ARIAS



El volante de 28 años asistió para el primer gol de #Palmeiras ante #SportingCristal



1ª asistencia en #Libertadores

Segundo pase gol de la temporada. pic.twitter.com/4nAbIOSNxm — Nicolás Cadena (@nicocadena_) May 6, 2026

Fue con una asistencia brillante que Arias pudo hacerse sentir. Tras llevar el balón a la línea de fondo, el extremo de la Tricolo lanzó un centro medido que sirvió para que un compañero suyo llegase con una volea a marcar.

Dicha maniobra del colombiano era justo lo que pedía la jugada. Y es que no fue solo dicha acción, hubo más que le representaron salir al 72′ como uno de los más destacados de los suyos tras ser calificado con 7.7 puntos.

Además de la asistencia, Arias sumó el 82% de los pases completados y tocó 42 veces el balón. Dichas cifras afianzan su buen momento, así como también le dan a entender a Néstor Lorenzo que le debe reservar un cupo a Arias en la lista final.

Jhon Arias celebra en Palmeiras una anotación en Copa Libertadores. Foto: AFP

Palmeiras ‘manda’ en Libertadores

El poderoso Palmeiras de Brasil retomó el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-0 este martes en Lima al peruano Sporting Cristal, en un intenso partido de la cuarta fecha que lo deja bien encaminado hacia los octavos de final.

El tricampeón del torneo ofreció un fútbol completamente superior al del cervecero, lo que le permitió mantenerse invicto y alcanzar los 8 puntos para liderar la serie.

Cristal se ubica en el segundo lugar con 6, seguido por Cerro Porteño con 4, mientras que Junior de Barranquilla cierra con una unidad. Ambos se enfrentarán el jueves en el cierre de la fecha.

El argentino José Manuel “Flaco” López abrió el marcador a los 31 minutos, mientras que el paraguayo Ramón Sosa amplió la ventaja a los 50, del encuentro jugado en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de la Victoria.

En la ida, en un partido exigente en Sao Paulo, los celestes cayeron 2-1.

En la quinta fecha de la Libertadores, Palmeiras podría cerrar su clasificación a los octavos cuando reciba al Ciclón guaraní en el Allianz Parque de Sao Paulo el miércoles 20 de este mes.

Cristal, aún con posibilidades de clasificar, visitará a Junior ese mismo día.

*Con información de AFP.