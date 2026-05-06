¿Por cábala? Bayern Múnich anunció un cambio de última hora para el partido contra PSG

Con Arsenal ya instalado en la final, Bayern Múnich y París Saint-Germain se enfrentan por el último cupo disponible en un partido de vuelta que acaparará la atención del mundo.

La dirigencia del conjunto bávaro sabe lo importante que será este compromiso y por eso acordó un cambio de última hora en la indumentaria que utilizarán este miércoles a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

En colaboración con Adidas, adelantaron el lanzamiento de su camiseta para la próxima temporada y decidieron que se empiece a usar desde la semifinal contra el PSG.

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A Vincent Kompany le preguntaron si estaba de acuerdo con la decisión y esto respondió: “Estamos acostumbrados a eso. Recibimos una equipación nueva para el Oktoberfest cada año. Lo más importante es cómo nos preparamos para el partido. Todo lo demás no juega ningún papel”, declaró.

Jonathan Tah, defensor central del Bayern, también se refirió al estreno de la nueva camiseta en un partido que puede terminar con una gran alegría o una profunda decepción. “Hemos estado muy bien con la otra equipación hasta ahora. La nueva se ve bien. Al final, lo que importa es que jugamos en casa, y los aficionados nos apoyarán”, declaró.

¿Qué canal pasa el partido de Bayern Múnich vs. PSG?

La afición del Bayern Múnich ha organizado una bienvenida especial para sus seguidores y ha invitado a que lleven camisetas de color rojo para que sea una gran celebración en el Allianz Arena.

Todos esos detalles estarán disponibles para Colombia en la señal principal de ESPN, canal que cuenta con los derechos de la Champions League. El partido de vuelta por las semifinales también estará disponible en la plataforma de Disney+ para usuarios de dispositivos móviles.

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“Este equipo tiene una buena relación con sus aficionados. Existe esa sensación de que queremos intentar alcanzar juntos esta nueva etapa”, subrayó Kompany, en el banquillo del Bayern desde julio de 2024.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

“Al principio de la temporada, poca gente pensaba que todavía tendríamos la oportunidad de clasificarnos para la final de la Champions League antes del último partido en casa. Aquí estamos”, añadió el técnico belga.

El apoyo de los fans será clave para lograr el objetivo de la remontada. “Ya hemos vivido momentos increíbles como estos, y por eso los aficionados piensan que el equipo es capaz de conseguirlo. Queremos hacer de este momento algo inolvidable”, insistió el DT, confiando en el apoyo de los 75.000 espectadores esperados en el estadio.